Imperdible: César Luis Menotti habló de su tristeza ante las canchas vacías

La pandemia de coronavirus obligó a suspender el fútbol en la mayor parte del mundo y la reanudación de los distintos campeonatos es una gran incógnita. Sin embargo, en este mar de incertidumbre, los países tienen una certeza: si la pelota vuelve a rodar, será a puertas cerradas para evitar los contagios. César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales de AFA y campeón del mundo como DT de Argentina en 1978, analizó esta inusual situación y realizó una profunda reflexión.

"El fútbol sin público es otro deporte. No podría ver un partido así, me haría mal. Nací hincha antes que futbolista y ver un estadio vacío, me hace mal”, expresó en su columna de opinión en el diario catalán Sport. “Salir a una cancha sin público es como si Frank Sinatra tuviera que subir al escenario de un teatro que está vacío. Es una tristeza absoluta para los protagonistas y para el público", agregó el Flaco.

"Nunca en mi vida, ni como jugador ni como entrenador entré a una cancha sin publico. Porque aun durante la dictadura militar que vivimos en Argentina, y con el estado de excepción, se jugaba al fútbol y la gente asistía a diversos eventos culturales. Lo que está provocando el coronavirus es una situación que nunca viví, ni en el fútbol ni en ningún otro orden de la vida”, aseguró.

A sus 81 años, Menotti forma parte del grupo de riesgo de la pandemia. Por eso, la Ciudad de Buenos Aires les exigirá a los mayores de 70 años un permiso diario para poder salir de sus casas. La medida entrará en vigencia a partir de este lunes. "Las cifras que nos preocupan no son la cantidad de público que asiste a un estadio o los números de audiencia de un partido, sino las de enfermos, recuperados y muertos por el coronavirus", sentenció.