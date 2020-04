La angustia de 5 jugadores de UPCN que están varados en San Juan

Mientras Sebastián Brajkovic le hace frente a la cuarentena en San Juan, su esposa e hija están solas, desde hace casi un mes, en la ciudad de Rosario, de donde es oriundo. Lo mismo ocurre con sus compañeros de equipo, Miguel López, Ignacio Luengas, Federico Martina y Nicolás Zerba, a quienes la pandemia de coronavirus los tomó por sorpresa mientras disputaban la Liga A1 con UPCN Voley y cuando quisieron volver a sus hogares, las fronteras y límites de la provincia ya estaban completamente blindados. Ahora están aislados en los departamentos que el club sanjuanino les cedió a principio del campeonato, lejos de los afectos y con la incertidumbre de no saber cuándo acabará esta pesadilla.

"Creo que nadie imaginaba una situación como la que estamos atravesando. En lo personal cada día se hace más complejo. Se está haciendo muy difícil seguir esperando para poder regresar a nuestras casas. Mi familia está preocupada por no poder estar con ellos y también es muy difícil pasar el día a día sin saber cómo vamos a regresar", contó de antemano Brajkovic, el armador del equipo multicampeón del voley argentino.

Los jugadores están prácticamente varados desde el día que el presidente Alberto Fernández anunció el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el viernes 20 de marzo. Cuando disputaron el partido ante River en condición de local, el último después de que la ACLAV diera por terminada la temporada, ya habían empezado a escuchar noticias sobre la pandemia. Sin embargo recién quedaron habilitados para salir de la provincia cuando se decretó el parate total de las actividades deportivas y el club los licenció.

Miguel López y Sebastián Brajkovic.

Brajkovic intentó viajar a Rosario en vehículo particular, pero cuando llegó al punto limítrofe los caminos ya estaban bloqueados y tuvo que pegar la vuelta. Lo mismo le ocurrió al cubano López, quien hasta se comunicó con la embajada de su país para buscar alguna solución. "Hice de todo para volver a casa, pero no se pudo. Para esa fecha algunos aeropuertos estaban cerrados en Lationoamérica, que me sirven de conexiones y escala. Y cuando pasaron los días todo fue empeorando un poco más. La situación se volvió drástica. Después vino el cierre de la frontera terrestre, lo que me impedía volver por lo menos a Buenos Aires para ver si salía algún avión a Cuba. Hablé con la embajada, pero todavía no hay novedades", apuntó el jugador.

Mientras tanto los cinco voleibolistas continúan acatando las medidas preventivas por el coronavirus, aunque con la incertidumbre de no saber cuándo volverán a reencontrarse con sus familias. "Tengo a mi mujer y una hija de 1 año y 4 meses que no puedo ver y eso es lo más triste. Tratamos de hacer videollamadas todo el tiempo para sentirnos, al menos por un rato, más cerca. Pero no sé cuando va a terminar esto, pero deseo que sea lo mas pronto posible", expresó Brajkovic.

Por su parte López, quien integra las filas del Gremial desde agosto de 2019, señaló que: "Mi familia está muy preocupada. Pero nos ayudamos y alentamos. Nosotros nos mantenemos en comunicación diariamente, al menos 4 veces al día. La verdad que no sé cuándo pueda volver a mio país, donde está aún más complicado. Sé que hay jugadores de básquet también varados en Argentina y nuestra única solución sería un vuelo gestionado por la embajada".

Los jugadores aprovecharon para agradecer a UPCN Voley. El club mantiene contacto permanente con el plantel, sobre todo con los que están varados en San juan, e incluso liquidó todo los sueldos finalizada, anticipadamente, la temporada.