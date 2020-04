¡Atención fanáticos! ¿Cuándo vuelve el fútbol a las canchas argentinas?

El presidente de Lanús, Nicolas Russo, no descartó que el fútbol argentino vuelva recién para "fines de agosto o principios de septiembre" y habló de qué pasará con los ascensos y descensos..

Mientras el deporte sigue parado debido al avance del coronavirus y los clubes buscan formas de subsistir a la crisis económica que esto provoca, el regreso del fútbol profesional sigue siendo una incógnita, aunque algunos se arriesgan a dar fechas tentativas. Tal es el caso de Russo, un hombre fuerte en AFA, quien afirmó: "No descarto que el fútbol vuelva a fines de agosto o principios de septiembre".

En declaraciones a Fútbol Continental, que se emite por AM 590, 'Nicola' justificó su estimación que una vez levantada la cuarentena, los futbolistas necesitarán un periodo de readaptación de por lo menos 45 días. "Supongamos que podemos retomar las prácticas a fines de junio. Porque acá se está hablando de se espera el pico de contagio para la segunda quincena de mayo. Si ocurre eso no veo que las prácticas arranquen antes de fines de junio, principios de julio. Y para retomar la competencia los planteles van a necesitar 45 días como mínimo. Muchos (jugadores) viven en departamentos y no están acostumbrados a estar tres meses parados", afirmó.

Asimismo, el dirigente rechazó la posibilidad de que se vuelva a conformar un torneo de Primera División con 30 equipos como se rumoreó las últimas semanas. "Eso ha quedado desvirtuado, nadie más lo dice. No sé de dónde salió, no tiene nada que ver el Gobierno Nacional en eso, ahí no se mete. Que el torneo que viene sea un torneo de 30 equipos sería una estafa para la gente", apuntó.

En tanto que, confirmó que habrá dos ascensos desde la Primera Nacional, pero que aún debe estudiarse la situación de los descensos porque "una cosa es premiar los ascensos y otra cosa es castigar con descensos si no se terminó el campeonato".