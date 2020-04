Un famosísimo director técnico argentino dijo que le ofrecieron sobornos: mirá lo que les respondió

Tras haberse distanciado unos años de su labor como entrenador, Ricardo Caruso Lombardi volvió al ruedo y el presente lo ubica a cargo de Belgrano de Córdoba y con el objetivo de conseguir el ascenso a la Superliga. Sin embargo, en una entrevista en esta época de aislamiento social, debido al coronavirus, el DT reveló la vez que lo incentivaron económicamente cuando dirigía a Argentinos Juniors en 2013.

El estratega de 58 años repasó su carrera en diálogo con ESPN y confesó cuando le ofrecieron dinero para que su equipo pierda. “Me ofrecieron plata para ir para atrás como técnico. Yo estaba dirigiendo Argentino Juniors (segunda etapa). Los saqué cagando mal, les dije que lo usaran para otra cosa. Se lo conté a mi presidente, a las once y media de la noche lo llamé para contárselo. ‘Tené cuidado porque se están moviendo para voltearnos’”, comentó.

Claro que el relato no terminó ahí, ya que Caruso ahondó en los detalles y dio a entender de la cuantiosa suma de la que se trataba: “Escuchá, era así la valija, eh (gestos del tamaño). Tenía para no dirigir más de por vida. Pero por eso me salvé diez veces del descenso de las once veces que agarré clubes... conmigo, imposible. Yo te digo una cosa, mi honestidad no la cambio por nada. Que hablen lo que quieran todos los sucios, que me quieren ensuciar a mi. Quedate tranquilo que si yo hubiera querido hacer algo, esa vez era para decir ‘ok, no dirijo más’. Con eso no dirigía nunca más”.

Cabe recordar que en su segundo paso por el Bicho, el DT no pudo mejorar lo resultdos de su elenco y abandonó su cargo unas fechas antes de que se consumara la pérdida de categoría del club de La Paternal.

Otra de las declaraciones llamativas de Caruso fue la promesa que hizo en caso de que el Pirata consiga el ascenso esta temporada. “Es un club maravilloso, tiene todo para estar en Primera. Es mucho más que muchísimos clubes del mundo, te digo. La verdad que es muy lindo sentir el calor de la gente durante los partidos, eso no tiene contra”, esbozó el técnico hasta que le propusieron teñirse el pelo de celeste si sube su equipo. “Bueno, dale. Ningún problema. Si llego a ascender, me tiño hasta el culo”.

Hasta la suspensión del torneo de la Primera Nacional, el elenco cordobés se posiciona en la décima ubicación de la Zona A con 27 unidades y 21 partidos disputados. Cabe recordar que para obtener uno de los dos boletos a la Superliga, deberá ganar su grupo y triunfar en la final frente al primero de la otra zona o entrar entre los primeros cuatro y victorear en el Reducido. Aunque es posible que la AFA reestructure lo ascensos debido a este parate a medio de la temporada.

