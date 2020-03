La ridícula 'doble valía' con la que combaten deportistas sanjuaninas 

Cecilia Román e Inés Gutiérrez son dos ejemplos de tantas deportistas de San Juan y del planeta que debieron competir no sólo arriba del ring o sobre una bicicleta sino también con el predominio masculino a lo largo de sus carreras. Tanto la boxeadora como la ciclista hicieron frente al desafío de ganarse el respeto en un mundo hecho por y para los hombres y, por ello, su valioso testimonio toma fuerza este Día de la Mujer, una fecha de conmemoración y de reivindicación del género.

Un siglo entero pasó desde aquel fatídico incendio del 8 de marzo de 1909 en una fábrica de Nueva York en el que murieron 129 mujeres que reclamaban, nada más y nada menos, que cobrar el mismo salario que los hombres -razón por la que hoy se 'celebra'- hasta hoy y, aunque en ese transcurso las mujeres ampliaron sus derechos, todavía continúan luchando por la igualdad en diversos ámbitos y el plano deportivo no ha sido la excepción.

Ser referentes de sus disciplinas, en la actualidad, no les fue sencillo ya que reconocen que siempre tuvieron que demostrar un poco más para que sean tomadas en serio. “La competencia es dentro y fuera de la cancha", coinciden las deportistas y agregan: "Por eso cada logro se siente de forma especial. Estamos hechas para luchar. La realidad ha cambiado un poco y no existen tantas trabas como antes, contamos con más ayuda que antes, pero hay que ir por más y no tener la obligación de estar demostrando más de lo que corresponde".

Con una manifestación mundial, este domingo, muchas mujeres cuestionan esas estructuras, al igual que estas protagonistas se niegan a convivir con la doble valía.