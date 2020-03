Qué dijo Miadosqui sobre la posibilidad de dar por terminada la temporada

Desde hace más de diez días el fútbol argentino está paralizado por el brote de coronavirus. La pandemia avanza y como los expertos aseguran que en mayo y abril serán los meses más críticos, los dirigentes del fútbol argentino no creen que puedan continuar con la Copa de la Superliga. Con esto se empezó a manejar la posibilidad de dar por terminada la temporada, incluso en la Primera Nacional, situación que aniquilaría las chances de San Martín de pelear por el ascenso.

Consultado por el tema, Jorge Miadosqui aseguró que en el club no saben absolutamente nada sobre si continuará el fútbol en las primeras dos categorías. “Hoy no es la prioridad. Hay clubes que están en la misma situación y se verá más adelante. Pero ahora no se sabe nada. Es un rumor planteado por los medios”, apuntó.

El presidente verdinegro agregó que “hoy lo que importa es la pandemia, es lo único que interesa. Por eso entendimos la situación de no seguir. Habrá que esperar, ahora no se puede hablar de fútbol”.

Según publicó hoy Infobae, la AFA deberá definir en el caso de que se dé por terminado el torneo quiénes son los equipos que se quedarán con los ascensos. Con 21 fechas disputadas de las 30, Atlanta es el líder de la zona A con 38 puntos, mientras que el conjunto sanjuanino tiene 28 puntos. San Martín de Tucumán encabeza la zona B con 44 unidades, seguido por Defensores de Belgrano con 41.

"Pareciera que descensos no hay y ascensos sí, porque sino el campeonato queda en la nada. Es una situación excepcional, que no se dio nunca en la historia. Da la sensación que el campeonato se va interrumpir porque va para largo. El Comité Ejecutivo tiene que tomar las decisiones, se va a buscar lo mejor”, explicó Marcelo Achile, presidente de Defensores de Belgrano y además titular de la mesa directiva de la categoría en la AFA