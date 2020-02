Una promesa sanjuanina de yachting ya comenzó su camino mundialista

Mateo Maldonado es una promesa en los deportes náuticos y en su especialidad, la clase Laser Radial, que es olímpica, comenzó este miércoles a buscar la clasificación al Campeonato Mundial Juvenil de la World Sailing que se disputará en diciembre en Salvador de Bahía, Brasil, reservado para jóvenes sub 19. Para ello, debe terminar como uno de los tres mejores del país y tras ese objetivo, comenzó a buscar la clasificación compitiendo hasta el sábado y por un total de 12 regatas, en la Semana Internacional del Yachting en el Club Náutico Mar del Plata.

Maldonado ha entrenado durante todo el verano sin descanso en las aguas del dique de Ullum, y con una buena forma va a buscar prevalecer entre los mejores del país, que en su categoría, la Laser Radial, registra 68 inscriptos, siendo Mateo el único sanjuanino presente. Cabe destacar que el objetivo es clasificar en primer lugar para participar del mundial World Sailing que reserva solo un lugar de participación por país, y Maldonado buscar ese objetivo para ser el representante argentino.

Mateo viene de consagrarse campeón sudamericano 2019 en categorías sub 17 y sub 19, títulos obtenidos en Paracas, Perú. También fue subcampeón en la Copa Wes Mex Norteamericana, Laser Radial Sub 17 y sub 19, disputada en Puerto Vallarta, México. El sanjuanino viene de participar en dos campeonatos mundiales junior: en el mundial 2018 Kiel, Alemania, donde finalizó en la flota de bronce y en el 2019 en Kingston, en el lago Ontario en Canadá, donde se ubicó en la flota de plata en el puesto 31° y finalizando en el 10° ligar en Sub 17.

Además es campeón sanjuanino y cuyano en Laser Radial sub 19 y campeón argentino en sub 17, mientras que en categoría sub 19, finalizó 8° en la temporada pasada. Comenzando una nueva temporada, el objetivo es el Mundial en Brasil, para lo cual estará presente también en el Campeonato Sudamericano Youth World Sailing que se disputará en Uruguay del 4 al 9 de abril. Recodemos, que el gran objetivo del joven sanjuanino es a largo plazo, ya que todo este camino, es para buscar la hablilidad, competitividad y experiencia para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Fuente: SI San Juan.