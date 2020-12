Luna Olguín, una vida gambeteando los prejuicios

“Cuando jugaba al fútbol masculino decían que lo hacía como una nena, pero cuando jugaba con las chicas me decían que era un varón. Los incomodaba mi presencia”. En la intimidad de su casa, la futbolista trans, una de las pocas en el deporte sanjuanino, viaja al pasado y rememora sus comienzos en las canchas, también sus inicios como Luna Olguín. Desde el día que les comunicó a sus padres que no tenían un hijo sino una hija a su primera experiencia un equipo femenino, algo impensado y controvertido en aquellos tiempos. No fue fácil transitar ese camino. El mismo fútbol que la abrazaba, también la cuestionaba.

Luna nació en Alto de Sierra y es parte de una familia trabajadora que tiempo después se mudó a Tierra Adentro, 9 de Julio. Su padre trabajó siempre en una avícola de Rivadavia y su madre es ama de casa. Tiene 4 hermanos, el más chico falleció en un accidente en 2011. Habla de ellos y se emociona, y no deja de mencionar palabras claves que marcaron su vida: el respeto Y la inclusión. “Nunca sufrí discriminación en mi casa, en mi familia siempre respetaron lo que elegí ser”, cuenta.

Mara es empleada municipal en Santa Lucía. Cumple funciones en el área de Educación y Cultura.

La santaluceña tenía 13 años cuando empezó a vivir la vida que realmente quería. En ese tiempo venía de jugar al fútbol en las inferiores de Alto de Sierra, con los chicos de su barrio. Era delantera y de las buena, señala. Sin embargo, cuando empezó a reconocerse como ella sentía y quería tomó distancia de las canchas, de todo lo que le hacía bien por miedo a los prejuicios y agresiones, sobre todo en un deporte considerado profundamente machista.

Las chicas de “Tierra Adentro” fueron las primeras que le abrieron las puertas, y las primeras en acompañarla en la lucha por “sobrevivir” en ambiente que muchas veces la castigó por el sólo hecho de "ser". “Fue un camino largo el que recorrí para que me aceptaran, para que me dieran la posibilidad de poder jugar”, confiesa la sanjuanina.

Fueron muchas puertas las que golpeó para que la aceptaran como Luna Olguín, la futbolista que usa la camiseta "2" y otras veces la "10", la que ama hacer goles y gambetear a los rivales. “No fueron fáciles los primeros partidos. A veces te recordaban cómo naciste, y no lo que elegiste ser", recuerda.

Aunque la exclusión y la discriminación a veces la abrumaron, el respaldo de sus padres y hermanos sirvió muchas veces como empujón para no darse por vencida. Contra viento y marea, imponiendo sus derechos y su propia felicidad, Luna fue rompiendo esquemas en el campo de juego, en el vestuario e incluso en las tribunas, de donde muchas veces recibió mayor discriminación.

La futbolista reconoce que los tiempos de ahora son distintos, más descontracturados y abiertos a cuando empezó. “La sociedad ha cambiado. Con el correr de los años el fútbol se fue adaptando. Ya no tenemos tantos problemas de discriminación y falta de inclusión. Al principio sí, me costó y sufrí, pero ahora ya está todo normalizado. Me pasó que en dos encuentros los hinchas me gritaron. En uno fue contra San Martín, y fueron las propias jugadoras pararon el partido y pidieron respeto”, expresa.

Luna viene de ascender a la máxima categoría de futsal con San Ciro, y espera pronto reincorporarse a un equipo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, después de que se desarmara su anterior equipo, Libertad Juvenil.

Y así fue que el fútbol pasó a ser más inclusivo y diverso. Mientras que en Buenos Aires Mara Gómez hace poco hizo historia al ser la primera mujer trans en la máxima categoría del fútbol femenino, San Juan es pionera en incluir al género en el deporte más popular de todos. Luna no es la primera, y tampoco quiere ser la última ni la única.

“Me parece que lo de Mara es un avance importante para nosotros, me pone feliz por la oportunidad que le están dando. En San Juan hace tiempo se está luchando. Se arman charlas y encuentros sobre diversidad de género. Yo quiero que no seamos las únicas, que más chicas se animen a jugar al fútbol o cualquier otro deporte. Tengo una amiga que con 54 años se animó al cambio de género y a jugar, y hoy es feliz. Espero que más chicas se animen a ser feliz”, cierra.