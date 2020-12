El 'Teco' Fernández, el mediador en un sueño que ya disfrutó

Con solo escuchar a Sergio ‘Teco’ Fernández (40) hablar treinta segundos ya te contagia la pasión que tiene por el fútbol y por su trabajo de entrenador.

Él sabe lo que es disfrutar de una carrera profesional y llegar a Primera División, el gran objetivo de todo futbolista. Y desde su experiencia y conocimientos adoctrina a más de una veintena de proyectos de cracks sanjuaninos que piden pista.

Cada uno de ellos pertenece a un equipo federado, incluso los hay de Vélez e Independiente, pero por el tema de la pandemia no pudieron sumarse a los entrenamientos y a través del centro de tecnificación que tiene el Teco en Santa Lucía siguen puliendo su juego, su técnica, y profundizando conceptos tácticos.

Yo me veo reflejado en sus sueños

“Empecé hace 4 años atrás entrenando chicos en formato personalizado en el puesto que jugaba. Por ese entonces poca gente sabía lo que hacía, pero después los mismos chicos y las redes sociales se encargaron de dar a conocer mi trabajo y ahora son muchos más”, relató el Teco, quien a lo largo de su historia deportiva defendió, entre otros, los colores de San Martín, River Plate, Alianza, Del Bono y Villa Obrera.

En cuanto a las sensaciones que vive desde su puesto de entrenador cada martes, jueves y sábado en el Complejo Don Peto, el Teco confesó: “Me motiva mucho el hecho de que los chicos también tienen sueños y que quieren cumplirlos como uno. El futbolista vive de sueños permanentemente y yo trato de brindarle herramientas como para que ellos se terminen de formar como jugador y también como persona, que es en lo que más pongo énfasis. Es muy bueno que los chicos aprendan valores, a manejarse con humildad y sacrificio, que son los que tienen que tener para llegar a jugar en Primera División. Si bien el fútbol es algo muy lindo, también tienen que saber que tiene muchos sin sabores y que se dejan muchas cosas de lado por intentar cumplir ese sueño”.

Como trabajo que es, los chicos pagan una cuota, pero ahí también el Teco saca a relucir su generosidad cuando alguno no llega a juntar el dinero: “Todos los chicos que están interesados tienen acceso. Tenemos jugadores de una muy buena posición económica, pero también tenemos chicos que no lo están tanto y tratamos de ayudarlos a todos. Si bien esto lo hago como un trabajo, hay veces en lo que se deja de lado la plata y se prioriza lo humano”.

Tengo un grupo hermoso de chicos que quieren y hacen todo por jugar al fútbol. Se cuidan como auténticos profesionales y, además de estar conmigo, complementan con el gimnasio y con la nutricionista

“Yo a los chicos les digo que si no tienen hoy para pagar no importa, eso seguramente se acomodará con el tiempo. Cien pesos más o menos no hacen diferencia, lo importante es que a los chicos les llegue lo que uno quiere”, agregó.

El Teco, que debutó en la Primera de Alianza con 15 años, describió algunas de las actividades que realiza con sus futbolistas: “Trabajamos en saber cómo parar bien una pelota, como perfilarse, cómo correr la cancha, practicar con ambas piernas, practicar juego aéreo y cómo a su vez tener incorporada la táctica. Eso lo trabajamos al detalle y la verdad que todo con mucho amor por el fútbol”.

Para finalizar, manteniendo en toda la charla su apasionada voz, el director técnico nacional de fútbol –así lo acredita el carnet que ostenta- profundizó un poco más sobre los objetivos de su trabajo: “Las metas son a largo plazo. Esto no es magia, es trabajo, es dedicación, es constancia. Ellos después van a volver a los clubes, pero siempre seguimos trabajando cosas específicas”.

“Y la meta también es verlos crecer a ellos y que el día de mañana nos crucemos en la calle y nos saludemos con afecto. Eso sería lo más reconfortante para mí. La verdad que ahora me pasa con chicos que entrené en San Martín, que ya han crecido, y cada tanto me mensajean o me felicitan por el trabajo que hago. Incluso ellos mismos se encargan de recomendarme”.