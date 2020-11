Lionel Scaloni sufrió dos bajas sensibles para los partidos contra Paraguay y Perú

Todavía no completó la lista definitiva (falta el anuncio oficial de los jugadores que serán convocados del ámbito local) y Lionel Scaloni ya sufrió la primera baja para los partidos frente a Paraguay y Perú, correspondientes a la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial que organizará Qatar en 2022.

Marcos Acuña fue desafectado por la lesión muscular que sufrió en el partido en el que el Sevilla superó por 1 a 0 al Osasuna en la novena jornada de La Liga. El Huevo había sido reemplazado a los 42 minutos del primer tiempo por una molestia en la pierna derecha y hoy se confirmó que se ausentará de los compromisos frente al elenco guaraní y el combinado incaico por una lesión muscular.

El neuquino de Zapala fue titular en el conjunto andaluz junto a Lucas Ocampos, otro de los convocados y autor del único gol que selló la victoria sobre el representativo de Pamplona, pero solo estuvo 42 minutos en cancha y fue reemplazado por Escudero.

Ante esa situación, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni citó a Leonardo Balerdi, quien juega como zaguero en Olympique de Marsella pero para reforzar el sector defensivo. Del mismo modo que ocurrió con Lisandro Martínez, quien se sumará proveniente del Ajax.

Para el lateral izquierdo, el entrenador cuenta con Nicolás Tagliafico, habitual titular, con Facundo Medina como alternativa y en caso de ser necesario Walter Kannemann, quien en sus comienzos jugó en varias oportunidades en esa posición.

Acuña fue titular en el debut de Argentina en las Eliminatorias contra Ecuador y luego fue al banco ante Bolivia en La Paz ya que también arrastraba una dolencia.

El seleccionado recibirá el jueves 12 a Paraguay en La Bombonera y luego viajará a Lima para visitar a Perú, el martes 17 en el estadio Nacional.

Además, en las horas siguientes del domingo, la AFA informó a través de sus redes sociales que “el delantero de la Juventus, Paulo Dybala queda desafectado de la convocatoria por presentar síntomas generales genitourinarios siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones”. La figura del equipo italiano es la segunda vez que no podrá ser de la partida como sucedió en los encuentros con Ecuador y Bolivia. La Joya fue suplente pero ingresó a los 31 minutos del primer tiempo por Cristiano Ronaldo. Según agregó la entidad de la calle Viamonte, el ex Instituto deberá realizar reposo deportivo y deberá ser evaluado en los próximos días. El club de Turín todavía no emitió ningún parte médico al respecto.



LOS CONVOCADOS POR SCALONI:

Arqueros: Agustín Marchesín (Porto) y Emiliano Martínez (Aston Villa)

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio), Lisandro Martínez (Ajax) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).

Fuente: Infobae.