Rompió el silencio uno de los empleados que se sacó la foto con Maradona: “Pido respeto y perdón a todos”

Este jueves, el día donde Diego Armando Maradona fue velado en la Casa Rosada y después enterrado, se viralizó en cuestión de horas (llegó a miles de celulares sanjuaninos), una foto que fue tomada a Maradona en su helecho de muerte.

La imagen causó bronca a todos los familiares y fanáticos del Diego, y rápidamente la empresa anunció que echó a este sujeto. Además, el abogado de Maradona, Matías Morla explicó que le hará una causa penal a este sujeto.

Ahora, uno de los empleados de la funeraria, Claudio Fernández, rompió el silencio y contó su versión de los hechos a RADIO 10.

"Estábamos acomodando antes de llevarlo, y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Mirá que hice servicio al papá de Maradona, al cuñado... estuve con Maradona en vida cerca, no lo hice en vida siendo mi ídolo. No lo voy a hacer de fallecido. No es mi intención. Sé que mucha gente se ha ofendido, lo han tomado mal, sé que molestó", dijo Fernández en declaraciones a Radio 10.

El empleado de la funeraria argumentó que la foto no fue sacada de su teléfono y que, pese a lo que se aprecia en la imagen, ni él ni su hijo posaron de manera intencional.

"En ese momento estaba pensando, con los nervios de que quede bien Maradona. Si vos ves la foto, justo levanté la cabeza porque me dijeron: 'Flaco'. Fue algo instantáneo. ​ Soy de las personas que no piensan en sacar fotos con féretros y fallecidos, por respeto. Jamás pensé que lo iban a subir o pasar a un grupo", agregó.

"Pido disculpas a todo el mundo y, públicamente, a Claudia, Giannina... a toda la familia Maradona", expresó, al tiempo que eximió de toda responsabilidad a la empresa, para la que trabajaba desde hace siete años y de la que ya fue desvinculado.

Fernández contó que desde que se viralizó la foto no paró de recibir amenazas telefónicas de un grupo de la hinchada de Argentinos Juniors. "Me conocen porque soy del barrio. Me dicen que nos van a matar, que nos van a romper la camioneta, que mis hijos...".

Tras la viralización de las imágenes Argentinos Juniors expulsó a Fernández como socio. "Informamos a nuestra masa societaria y medios periodísticos que, por decisión unánime de la Comisión Directiva, se eleva al Tribunal de Disciplina el pedido de expulsión como socio de la persona que se fotografió junto al féretro de Diego Armando Maradona", informó el club desde su cuenta oficial.