Conmoción por la muerte del Diez: deportistas, políticos y ex jugadores lloran su partida

Pasadas las 13 de este miércoles, la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona generó gran conmoción y quienes lo conocieron expresaron su dolor tanto en las redes sociales como en los programas de televisión en vivo. Deportistas, políticos y ex jugadores y hasta el mismo presidente Alberto Fernández lloraron su partida.

Uno de los primeros en hacerlo fue Oscar Ruggeri, quien se enteró al aire en el programa de ESPN y quedó totalmente conmovido. El Cabezón, que jugó tres Mundiales con Diego, tuvo fuerzas para hablar: "Te decían Maradona y Argentina. Increíble. Uno esperaba que te digan que no pasó nada, pero qué loco, porque estábamos hablando todos, tenemos el grupo... de prepararnos, Qué loco que no quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo, para hacer algo, no pudimos ni hablar, ni vernos, de locos...".

"Encima no podía estar con él, nada, ni hablarle, ni nada. Esto es un paro en el mundo. Me conmueve, por ejemplo verte a vos, verlos a todos acá, que se les cae lágrimas, la verdad. Qué bárbaro, nos debe pasar a todos los argentinos. No hay un argentino al que no se le esté cayendo una lágrima, por lo que ha hecho este chico por este país. Si hay alguien a los argentinos fue éste cada vez que jugaba. Esa es la bronca más grande. De pibe... No puede ser. No puede ser. Nosotros todos disfrutábamos de lo que nos hacían vivir ustedes. Estábamos en pleno goce de lo que habíamos hecho, que es tan difícil. Ya se cayeron tres pibes del plantel. Dejame de joder", dijo Oscar.

El mandatario se mostró conmovido por el fallecimiento del Diez y, en TyC Sports, los recordó con cariño y a quien definió como un "hombre genuino" y "único", que "sólo dio alegrías" al pueblo, y expresó su "eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañar y apoyar" al Gobierno. "Maradona vivió como pudo. Su recuerdo será eterno", aseguró.

Por su parte, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le dedicó unas sentidas palabras al 10, con quien siempre tuvo una relación de muchísimo afecto. "Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", destacó en su cuenta de Twitter.

A lo largo de los años Cristina forjó una relación muy importante con Diego, quien siempre apoyó las políticas impulsadas por la exmandataria y Néstor Kirchner, con los que concidió en muchos actos públicos a lo largo de los últimos años.

César Luis Menotti, el primer entrenador que llevó al seleccionado argentino a Diego Armando Maradona, expresó hoy su tristeza por el fallecimiento del "10" y aseguró estar "destruido". "Es imposible dar una explicación, estoy con mucho dolor. No hay ninguna opinión que sirva, estoy destruido", dijo Menotti en un breve diálogo con TyC Sports, minutos después de conocer la noticia de la muerte del ídolo del fútbol argentino.

En la cuenta oficial de Twitter del Nápoli de Italia, al maestro lo despidió con una imagen de su mejor momento con esa camiseta, con la que se convirtió en héroe.

Desde la cuenta oficial de Twitter del club del que era hincha, Boca Juniors, lo despidieron con gratitud. "Eternas Gracias. Eterno Diego", publicaron junto a una imagen de grandeza con el azul y oro.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Pelé, su eterno rival y a su vez amigo, lo despidió con dolor. "Hoy perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda", escribió el astro brasilero en su idioma nativo.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, dialogó con TNT Sports y le brindó un homenaje. Además, reveló que puso a disposición de la familia el predio de Ezeiza para que allí se realice el funeral.

"Como siempre ha hecho Diego, siempre sorprendiéndonos. Cuando nadie lo esperaba, esta triste noticia golpea y duele mucho. Todos esperábamos que después de la cirugía se recuperara. Muchísima tristeza. Nadie encuentra palabras y no sale del asombro. Hasta todos creemos que no murió, que no falleció Diego. Es muy triste. Nosotros hemos tenido la posibilidad de que haya estado en el fútbol argentino y que haya tenido homenajes en cada estadio que él visitó. Recibió el cariño y amor que le tenemos todos los argentinos. Es un momento muy doloroso y triste", expresó.