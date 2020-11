Anécdotas íntimas de sanjuaninos que estuvieron cerca del Diez

Hay sanjuaninos que tuvieron momentos únicos junto al Diego. Dos de ellos son el periodista Tony Nacusi, en rol de cronista radial allá por el '82, y el dirigente bloquista Polito Bravo, quien en 2006 se lo cruzó estando con su padre, embajador de Argentina en Rusia, en la final de la Copa Davis. Ambos compartieron sus más íntimos recuerdos de cuando conocieron a Maradona.

-Tony Nacusi

“Mi recuerdo de Maradona data de 1982, antes del Mundial de España, Argentina vino con todas las figuras, con Passarella, con Gallego, Kempes, Luque, Bertoni, Ardiles, Fillol, Ramón Díaz pero la gran atracción era Diego Armando Maradona. Estaba el colectivo esperando sobre Avenida José Ignacio de la Roza en la puerta del hotel, que los jugadores bajaran de las habitaciones. Habían bajado absolutamente todos, incluido el cuerpo técnico, todos pero faltaba Maradona. Bajó por las escaleras, no por el ascensor. Y ahí venía, con la desfachatez propia de la edad, pelo enrulado y muy largo, zapatillas con los cordones desprendidos… Y estábamos junto a Nilda Delgado (, con una enorme paciencia porque se había formado un gigantesco cordón humano, todos querían sacarle una foto o simplemente mirarlo y saludarlo y nos atendió al pie de la escalera, había una custodia mínima y respetuosa. Atendió algunas preguntas, recuerdo que en su gran mayoría las preguntas eran sobre su vida como futbolista, qué sentimientos tenía, qué pensaba del mundial que venía. Nos atendió con enorme amabilidad, sin ningún apuro, terminada la entrevista fue el último en subir al colectivo. Ya después en la noche lo veíamos ciertamente embobados en el Estadio Abierto y después la cena que se ofreció en la mismísima pista del Estadio Cubierto del Parque de Mayo. Un recuerdo inolvidable para quien fue lo máximo que dio el fútbol, único e irrepetible y que nos hizo emocionar, nos hizo llorar, gritar de alegría con la máxima conquista en el ‘86”.

-Polito Bravo

"Cuando se jugó la Copa Davis en Moscú, que jugó la final Argentina con Rusia en 2006, un par de meses antes había venido un muchacho que tenía agencia de turismo a visitar a mi viejo, y le había comentado que él armaba el viaje de ir a ver la final de la Davis con el Diego. Y mi viejo le dijo que le daba una mano, si necesitaba traductor, y lo que hiciera falta en lo protocolar. Pegaron buena onda y mi viejo le dijo ‘lo único que te pido es cuando venga que lo quiero conocer’, porque era fanático. En mi casa, todos recontra fanáticos. Entonces cuando va Argentina a jugar y en uno de los interines que terminaba un partido y empezaba otro, viene el muchacho de la agencia de turismo y le dice ‘Leopoldo vení, que te voy a presentar a Maradona’. Y fuimos los dos con mi vieja. Y venía caminando y lo primero que me llamó la atención es el tamaño, porque era bastante chiquito y dije cómo con ese físico fue tan genial como deportista. Y rodeado de gente que no podía caminar. Y le dice el de la agencia ‘este es el embajador y su hijo, que me dio una mano para armar todo esto’. Y yo lo abrazaba al Diego y le decía ‘Diego yo te amo’. Y él me abrazaba más fuerte y me decía ‘yo te amo’. Las cosas que tenía, su carisma, y era impresionante. Yo tenía una camiseta de Desamparados puesta, que en su momento tenía una banda cruzada verde con el fondo blanco, parecida a la de Banfield. Y pasa Lalo Maradona, su hermano y me dice ‘qué haces, hincha de Banfield’, y Diego le dice ‘Lalo, no seas boludo, eso es Desamparados de San Juan’. Me acuerdo que la impresión de ver a la persona más famosa del mundo, que lo veía en la tele, en revistas, ahí es real. Mi viejo decía ‘el día que se muera el Diego, me voy a ir de rodillas al obelisco porque nadie hizo tan feliz al pueblo como Maradona’. Y por esas cosas de la vida, mi viejo se muere el 30 de octubre de 2010 que era el día del cumpleaños 50 de Maradona, por eso esto a mí me moviliza mucho”.