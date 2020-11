Ajedrecistas sanjuaninos, maravillados con la serie que causa furor en todo el mundo

Una de las series de Netflix que se convirtió en furor y es una de las más vistas en el país es sin dudas 'Gambito de dama', la historia que tiene al ajedrez como protagonista y, por ello, Tiempo de San Juan buscó a los expertos sanjuaninos para consultarles qué les parece la nueva sensación de la plataforma de contenido on demand.

Casualmente en el Día Internacional del Ajedrez, en homenaje a el ajedrecista Cubano José Raúl Capablanca, los referentes de la disciplina deportiva en la provincia coincidieron con los halagos por la realización de la puesta en escena que se acerca bastante a su realidad, según comentaron.

Al campeón panamericano de ajedrez, Roman Herrmann, la historia le resultó atractiva por la forma en que fue contada. "Ha sido un boom a nivel mundial, creo que a todos los ajedrecistas nos va a llegar mucho, está muy bien ambientada y dirigida por uno de los grandes, Gari Kaspárov, ex campeón del mundo", sostuvo con entusiasmo.

Más preciso en su exposición, agregó: "Por supuesto que tiene su toque de ficción, porque hay cosas que no son reales como los aplausos al final de una partida, pero que le brindan un toque especial. En tema ajedrecístico es muy completa, cómo agarran las piezas los jugadores, cómo se mueven dentro del ambiente y la tensión que se vive es tal cual y por eso es muy bueno".

El presidente de la Asociación de Ajedrecistas Sanjuaninos, Alfredo Carrizo, manifestó que la serie refleja muy bien el tejido social del mundo del ajedrez y amplió: "Muestra la complejidad del juego y las emociones de quienes lo practicamos profesionalmente. También veo que los personajes de la serie están muy bien caracterizados tomando rasgos de los grandes maestros del pasado y también del presente. Se nota bastante que los realizadores de la serie son especialistas".

Por su parte, otro de los referentes de la práctica como Fernando Luzi ofreció su opinión de la historia que atrapó a buena parte de los usuarios de la plataforma. "He visto la serie completa un par de veces, me gustó mucho. No sólo porque está el ajedrez de por medio sino también me pareció muy bien hecha, muy cuidada hasta en los menores detalles", aseguró.

Sobre el juego, el experto indicó: "Para los que nos gusta mucho el ajedrez, la importancia de la serie es que no hay errores en la parte ajedrecística, como si los hay en todas las demás películas y series referidas al tema. Esto hay que agradecer a Kaspárov, sobre todo por el ajedrez anterior a las computadoras e internet que se muestra, cuando los relojes eran acuerda y se aplazaba las partidas".

///Spoiler alert/// También, Luzi detalló: "Creo que las mejores escenas la más emocionantes son el final cuando se queda jugar con los ancianos rusos en el parque y sobre todo cuando aprende a jugar ya que todos hemos tenido un Mister Shaibel en nuestra vida por eso la emoción de ella cuando ve todos sus recortes junto a su foto con él".

¿Y qué onda el ajedrez acá?

Cada uno de los consultados ofreció su mirada respecto a la situación actual del deporte en la provincia, como así también como jugadores apasionados por el tablero y sus piezas.

Carrizo: "Actualmente existen esfuerzos de gente joven que está tratando de reconstruir la actividad, que durante bastantes años estuvo deprimida en lo institucional. Están surgiendo jugadores jóvenes como futuro prometedor, pero para que este contexto pueda dar sus frutos, para que se consoliden estos jugadores y se puedan seguir generando, es vital el apoyo del estado y también de los jugadores más experimentados".

Herrmann: "Se realizan muchas actividades para que el deporte crezca. En los últimos años he estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Deportes y la Biblioteca Franklin para su desarrollo. Desde el punto de vista personal, tengo una academia internacional con mi socio y amigo, el Maestro Juan Marson, donde trabajamos con talentos de 13 países diferentes. Los desafíos que tengo por delante son poder jugar el mundial en Grecia el año que viene y poder mejorar mi posición del año pasado que fue séptimo lugar en México. En realidad mi objetivo final es ser campeón del mundo de mi categoría". El campeón panamericano de ajedrez, Roman Herrmann

Luzi: "Lamentablemente, veo a la actualidad del ajedrez no muy bien porque no hay ayuda del gobierno para organizar torneos a pesar de todo y del gasto que se hace en la provincia el rubro deportes. El año pasado tuve oportunidad de jugar en noviembre el torneo más importante que se organizó en el país, ya que participaron los mejores ajedrecistas de la Argentina. El tema es que no se necesita mucha plata para organizar un torneo. Sería muy importante visibilizar estas cuestiones, ya que yo tengo los medios para ir a jugar a otra provincia, pero aquí hay chicos que son muy talentosos y hace más de un año y medio que no puedo jugar un torneo".

Lucio Cueli: "Como toda actividad presencial, se ha visto perjudicada con la pandemia. Varios deportes no la tuvieron y el ajedrez no ha sido la excepción. Sin embargo, por sus características especiales, ha tenido un gran desarrollo el ajedrez online no sólo en nuestra provincia sino en todo el mundo. Hay plataformas que han triplicado el número de participantes para los torneos donde participan grandes maestros y hasta el campeón del mundo".