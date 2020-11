Morena, la niña que con 6 años ya supo que quería ser ciclista

Una simple afición de sus padres por las dos ruedas cambió su vida de la noche a la mañana, apenas siendo una niña. Los domingos en las rutas sanjuaninas, alentando al pelotón de la temporada de ruta, se convirtió casi en un ritual para ella y su familia. Fue así que, no recuerda exactamente cuándo, su papá se apareció en su casa de la localidad de Pocito con una bicicleta. Tenía 6 años y era consciente que quería ser ciclista. Y puso primera, sumó kilómetros y kilómetros y no paró más.

"Me empezó a gustar el ciclismo cuando acompañaba a mis papás a las carreras, de ahí me hice fans. Cuando mi papá me regaló la bici estaba muy feliz, no lo podía creer. El ciclismo es un cable a tierra, es una pasión y una diversión para mí. No todo es competencia", confiesa la pequeña pocitana.

Malena Morena Cabrera, la protagonista de El Proyecto, es una niña sanjuanina con gran proyección en el deporte local. Ahora tiene 12 años y decenas de carreras en su historial, con mayoría de triunfos. Ha disputado dos vuelta a San Juan: en la primera abandonó tras sufrir una caída y en la segunda tuvo revancha al quedar segunda, al consagrarse subcampeona. También ha corrido en Chilecito y Catamarca, en donde dejó grandes impresiones.

Su primera victoria fue en el velódromo de Rawson, en 2018

Morena es la única ciclista de la familia. Aunque su tío, cuñado de su papá, es Gerardo Tivani, el pedalero del equipo Continental Municipalidad de Pocito. Justamente la joven deportista cuenta que su sus padres Aníbal y Valeria se acercaron al ciclismo por el pedalero profesional, a quienes iban a alentar domingo a domingo. "Gerardo y su hermano Nico son muy buenos conmigo. Me dan consejos y me ayudan mucho", dice con gran emoción la ciclista.

Los hermanos Tivani y el colombiano Fernando Gaviria, hoy en los Emiratos Árabes Unidos UAE Team Emirates, son tres de sus referentes dentro del deporte. al Maribel Aguirre, la joven rawsina que el próximo domingo se convertirá en la primera mujer en competir con hombre, también lo es. "Es quien me entrena. Lo que está logrando es histórico y me gustaría también llegar a su nivel. Sueño con algún día correr con chicos como ella", agrega .

Ahora Morena está en un impasse producto de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, a falta de competencia, redobla los esfuerzos para volver a las pistas al cien por cien el próximo año. Entrena en su casa del barrio 9 de septiembre con el rodillo y bajo las órdenes de Maribel. Mientras tanto disfruta de su familia y se focaliza también en las guías que le envían de la escuela España, donde cursa el primer año de la secundaria.

"Se extraña mucho el ciclismo, las rutas y las carreras. Pero se sigue entrenando. Estuve practicando en el polideportivo, pero ahora voy al Pinar", cierra.