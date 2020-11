VAR sí, VAR no: ¿qué dicen los referentes del fútbol sanjuanino?

El VAR quedó otra vez en el centro de la polémica después del empate entre Argentina y Paraguay por la tercera fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Si bien el reglamento le dio la derecha al brasileño Raphael Claus, cuando anuló el gol de Messi por una falta previa de Nico González, en otros tramos del partido el uso de la tecnología brilló por su ausencia. Un ejemplo claro fue cuando Ángel Romero fracturó al joven Exequiel Palacios.

Lo cierto es que el sistema tecnológico que llegó para erradicar situaciones escandalosas en el fútbol, sigue causando problemas producto del criterio que emplea el juez que opera el VAR. En esto se genera una grieta, que parece no terminar más: VAR sí, Var no. En San Juan, consultados por esto, bancan el método pero piden mayor claridad.

Lucas Ceballos - jugador de Sportivo Desamparados

"Me parece que está bueno el uso de la tecnología, siempre y cuando sea bien aplicado. Para mí se debería usar en jugadas puntuales como alguna mano dentro del área o una situación manifiesta de gol, donde el árbitro no pudo observar si hubo falta o no y eso pudo haber perjudicado al equipo. Ahí me parece bien. Para mí también tiene que haber un tiempo de uso del VAR, no se puede volver atrás después de que pasó un minuto de la jugada, porque ya se desvirtúa el juego y se hace todo muy pausada. Si bien anoche, con la utilización del VAR se demuestra que hay falta, me parece que se debe actuar en ese momento y cortar ahí".

Carlos Biasotti - arquero de Peñarol

"El VAR le cortó un poco la picardía al fútbol, pero todo progreso es bueno. Le da una mayor transparencia al fútbol. Lo que sí, agarrones en el área hay en todo momento. Si tenemos que implementar el VAR, hay que hacerlo para todas las jugadas, hasta lo mínimo. Es cierto que hubo falta previa al gol de Messi, pero pasaron como 15 segundos. Por eso digo que en cámara lenta y viendo detalladamente todo hay muchas jugadas por partido que son para VAR".

Cristian Bove - Entrenador de Sportivo Desamparados

"No estoy ni a favor ni en contra. Como protagonista de este juego se debe acatar las leyes y normas que se imponen, y aprender a convivir con ellas. Es una nueva reglamentación y uno tiene que aprender a convivir con eso. Me parece que el VAR es parte de la evolución. ¿En qué beneficia? En el 80 o 90% saca a la luz algún error, pero también hemos visto goles o penales marcados que el error estuvo en el VAR. Lo que pasa es que el VAR no es infalible, detrás del VAR hay un ser humano. ¿En qué perjudica? Que el fútbol de apoco va perdiendo su esencia y se va mecanizando".

Pedro Terrero - jugador de Alianza

"Yo estoy a favor del VAR porque hace justicia sobre muchas jugadas que a veces te pueden dejar afuera de una competencia. Pero lo que estaría bueno es que todos los árbitros tengan un mismo criterio, porque unos cobran penal y otros no, y ahí es donde aparece la polémica. Con respecto al partido de Argentina, se aplicó correctamente en dos jugadas: en el gol de Argentina y en el penal a Paraguay. Pero creo que también se podría haber cobrado la mano de Otamendi, ya que toda mano en el área es penal por lo que te dicen los árbitros siempre".

Ramón Ávila - jugador de Trinidad

"Para mí ver está bien que usen la tecnología y el VAR, pero lo de anoche fue algo raro contra Argentina. Las faltas no cobradas a Messi, la lesión de la Palacios que era para roja y el codazo a Martínez también. En el penal Almirón se choca con el central, creo que es más penal el de Otamendi que toca la pelota con la mano. Y el gol anulado me pareció raro que se demorarán tanto en llamar al árbitro. La jugada que hizo Argentina fue un golazo, pero no sirvió de nada. Estaría bueno que si van a usar el VAR cobren todo lo que ven, porque para algo está por más que se demoren 10 minutos".

Nino Morales - jugador de Peñaflor

"El VAR es un tema de discusión. La falta del penal es la misma o parecida a la que hicieron a Messi en una jugada anterior".