Se terminó la novela en la Liga: un hombre de "Chiqui" Tapia dirigirá el fútbol sanjuanino

De no haber ningún imprevisto, desde el 15 de diciembre la Liga Sanjuanina de Fútbol será comandada por Oscar "Pato" Cuevas, presidente de Peñarol y afín a Claudio "Chiqui" Tapia. La noticia fue informada el miércoles por la Secretaría de Deportes a los protagonistas.

La noticia generó total sorpresa sobre todo en la comisión actual, dirigida por Alberto Platero. Hace un mes el dirigente confirmó, avalado por las autoridades provinciales, que se quedaba hasta febrero o marzo del 2021. Es decir que su equipo iba a presidir el centenario de la institución, el próximo 31 de enero.

Esta decisión fue celebrada por muchos dirigentes que, en medio de las idas y vueltas por las elecciones, respaldaron fuertemente al actual presidente. Tiempo de San Juan contó hace unas semanas que en una reunión íntima el titular de Libertad Juvenil, Marcelo Illanes, pidió públicamente la continuidad del empresario y ex futbolista, quien está a cargo del organismo desde mayo de 2016.

Donde no cayó bien la medida fue en el entorno de Cuevas, de hecho el propio ex camionero salió a cuestionar a sus colegas. "No entiendo. Esa es la misma gente que quería sacar a Platero. La verdad es que me sorprende", expuso.

Sin embargo, a poco de cerrar el año, hubo marcha atrás con la decisión y finalmente en un mes habrá asamblea en la Liga. ¿Hubo llamado del presidente de AFA? El presidente del Bohemio explicó que la novedad fue informada por la Secretaría de Deportes. Pero reconoció que estuvo en contacto con el sanjuanino Tapia, con quien mantiene una estrecha amistad.

Lo cierto es que Cuevas asumirá el 15 de diciembre y estará acompañado por Gerardo Iturrieta (Colón Juniors) como tesorero y Mario Gómez (Punteto) como secretario. La asamblea será presencial, en el edificio de calle Santa Fe.