Clásico sanjuanino: hinchas de uno de los clubes piden suspender el partido

Después de confirmarse que el clásico entre San Martín y Sportivo Desamparados tiene fecha y sede confirmada, los hinchas de una de las parcialidades estallaron y a través de las redes sociales pidieron a la dirigencia que suspendieran el partido.

La polémica se desató en Facebook. Un usuario identificado con los colores del Puyutano pidió no jugar el partido porque el equipo se "expone demasiado". Muchos estuvieron de acuerdo y apuntaron a que no están en iguales condiciones, teniendo en cuenta que el Verdinegro compite en la Primera Nacional y Sportivo en el Federal A. Otros no estuvieron de acuerdo y pidieron jugar el clásico. "Gane o pierda siempre vamos a apoyar al Verde", dijouna hincha.

Tras ocho largos años de espera, San Martín y Sportivo volverán a verse las caras en un amistoso de verano. El encuentro será el miércoles 22 de enero, en el estadio San Juan del Bicentenario, y la novedad es que podrán asistir hinchas de los dos equipos.