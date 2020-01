Miadosqui a los insultos con los hinchas de Sportivo, ¿Qué dijo?

Un lamentable video empezó a circular en las últimas horas con Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, como protagonista y totalmente fuera de sí.

Como se puede ver en las imágenes enviadas por un lector, el dirigente verdinegro va en búsqueda de un hombre, que según testigos aseguran que es hincha de Sportivo Desamparados.

El incidente tuvo lugar en el Estadio del Bicentenario, minutos después del partido que jugaron San Martín y Sportivo. Una versión sostiene que Miadosqui reaccionó con tanta vehemencia tras ser insultado por esta persona.

En diálogo con Tiempo de San Juan, el dirigente dijo que "ese video está editado, esto pasó en el palco cuando yo salía hacia la cancha y fue; me equivoque en haber escuchado los insultos. Los agravios fueron hacia mi" comenzó relatando.

Y agregó que "esa persona estaba borracha aparentemente, el fútbol no tuvo nada que ver con esto, fue un buen partido de ambos equipos y merecían ganar, ojala que se pueda volver a jugar en otra ocasión" sostuvo.

En tanto a un posible pedido de disculpas, Jorge dijo que "no tengo nada de que disculparme, no he molestado a nadie pero yo también me equivoque" finalizó.