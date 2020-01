En las redes: ¿caló hondo el resultado del clásico sanjuanino en los hinchas?

Tras la maravillosa fiesta que se vivió en las tribunas en el clásico sanjuanino que Desamparados le ganó 1 a 0 a San Martín, pese a algunos episodios de violencia que se registraron en el Estadio del Bicentenario, los hinchas de uno y otro equipo -como era de esperar- se expresaron a través de las redes sociales.

Festejo por un lado y calentura por otro, los fanáticos puyutanos y verdinegros analizaron el resultado del partido que mantuvo en vilo a los amantes del fútbol local con la Copa Clásico San Juan, con la que finalmente alzó el plantel víbora ante la alegría de su gente en el Gigante de Pocito.

Luego de que el conjunto conducido por Nazareno Godoy derrotara por la mínima diferencia a su clásico rival, con gol de Ricardo Tapia, en las redes partidarias de la institución del Patricias Sanjuaninas, los victoriosos compartieron fotos y videos del encuentro. Los comentarios en la página oficial del club se centraron en agradecimientos para sus jugadores como así también para el cuerpo técnico.

"Para ilusionarse con este equipo para zafar de la zona de abajo", comentó uno de los hinchas en relación a la presentación que ofreció el conjunto que milita en el Torneo Federal A y que esta temporada tendrá la misión de clasificar lo más alto posible, si quiere soñar con el ascenso. Esta misma evaluación realizó el DT al final del choque, quien apuntó a la motivación que el resultado representa, más aún tratándose de que enfrentaron a un combinado de una categoría superior.

Del otro lado de la vereda, en los pagos de Concepción, las críticas llovieron contra el funcionamiento del equipo que comanda Alfredo Grelak. Orgullosos del "aguante" de su gente, los hinchas verdinegros enojados apuntaron contra el entrenador y los futbolistas.

"Muy mal san Martín en todas las líneas. No hay idea de juego, no supe nunca como estaba parado el equipo. Puro centro y todos mal. Hay que trabajar mucho lo físico, es un equipo lento. Y también hay que trabajar la cabeza, tienen que entender varios jugadores que a San Martín no se viene a pasear, se viene a dejar todo!! Se viene a laburar", sostuvo uno de los tantos comentarios que dejaron en la fan page oficial de la institución en Facebook.

Por otra parte, hubo quienes prefirieron no quedarse afectados por cómo terminó el marcador, ya que para su entender sólo se trató de un amistoso de verano. "Loco no se puede criticar por un amistoso es el primer partido de San Martín en la pretemporada está semana empezaron hacer fútbol recién o se olvidan que está en pelotón para ascender a primera. ... Desamparados viene con más rodaje y otro amistoso encima ... y peleará para mantener la categoría dejen de bardiar al pedo", manifestó.

Ya sea de un lado o del otro, en su mayoría, quienes ofrecieron su opinión coincidieron en que este tipo de partidos debe jugarse. Eso si, deberán ser primero los dirigentes, después los jugadores quienes den el ejemplo de paz para que esto tenga continuidad en el tiempo. Mientras tanto, todo lo demás, es folklore, muchachos.