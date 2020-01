A horas del clásico sanjuanino, una foto viral conmueve en las redes sociales

A poco de que dos de los equipos más populares de San Juan se enfrenten en un partido amistoso de verano en el Estadio del Bicentenario, San Martín y Desamparados, luego de 8 años del último clásico, un amante del fútbol compartió una foto de dos pequeños hinchas con un conmovedor mensaje.

Contra la violencia y con el deseo de que el espectáculo deportivo trascienda por encima de cualquier episodio que se pueda lamentar, Luciano Pérez publicó la imagen que se volvió viral con una reflexión que invita a disfrutar del folklore del juego de la pelota tanto en el césped como en las tribunas. ¡Mirá!

"Ojalá el fútbol hubiera crecido como lo juegan lxs niñxs, como lo sienten lxs niñxs. Sin juicios ni castigos. Sin xenofobia ni discriminación. Con la inclusión y la convivencia.

Se que algo creció sin esto y que hay una sociedad que busca dejar de lado todo estos prejuicios, que cree en un folklore antifascista, que cree en la convivencia y en el compartir de esa diversidad cultural que se siente en la otra vereda.

Ojalá podamos entenderlo como lo viven lxs niñxs..

Que podamos darnos la mano al término del partido con el otro hincha como los hace lxs jugadorxs que vamos a ver! Que los colores no creé esa distancia de no poder sentir un abrazo que tantas emociones trasmiten al término de un partido de fútbol...

Que comentemos errores de como creemos que se vive el fútbol? si pasa, pero es lo que un sistema de este deporte nos hizo creer, se puede dejar lo aseguro...

No se olviden por mas competencia que se juegue no dejara de ser un juego y la vida nos da la oportunidad de cambiar y ponerlo en practica es cuestión de intentarlo y se los aseguro que es lo mas lindo que le puede pasar al ser humano...

El amor sobre pasa todos tus limites ponelo en practica..



Hijo verdinegro de una amiga, con su primo puyutano"