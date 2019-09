River perdió de local y se aleja de Boca

Un partidazo jugaron River Plate y Vélez Sarsfield en el Estadio Monumental. Fue victoria del equipo visitante, en un partido tan cargado de emociones como de polémicas. De esta manera, el conjunto de Liniers suma 13 puntos y se ubica a 4 del puntero Boca Juniors, mientras que el “Millonario” quedó con 11.

A los 38 minutos del primer tiempo, Nicolás Domínguez rompió el cero con una definición cruzada frente al arquero Armani. Ambos equipos se fueron al descanso con un marcador que indicaba que la visita ganaba 1 a 0.

Ya en el complemento, ocurrieron los mejores momentos del partido. A los 15´, Ignacio Fernández logró marcar el empate luego de una jugada monumental de Martínez Quarta. Cuando parecía que River se lo llevaba puesto, apareció Thiago Almada con una jugada individual que terminó en penal cometido por el arquero del equipo local. La joven promesa de Vélez cambió el penal por gol a los 38 minutos del segundo tiempo.

Pero las emociones no terminaron ahí. A los 44 minutos del complemento, el árbitro del encuentro, Andrés Merlos marcó una mano inexistente de Nicolás Domínguez adentro del área de Vélez que Nacho Fernández no pudo canjear por gol: se lo atajó muy bien el portero Lucas Hoyos. Por la jugada del penal, fue expulsado Nico Domínguez, que no aguantó la calentura y salió de la cancha a los insultos.