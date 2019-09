Grelak con dudas para el once del domingo

El Verdinegro encara el último entrenamiento para afrontar la cuarta fecha de la Primera Nacional ante el aguerrido equipo de Barracas Central el próximo domingo desde las 17 hs en el Hilario Sánchez con el arbitraje de Pablo Dóvalo. Además, será el estreno de Alfredo Grelak ante los simpatizantes sanjuaninos.

San Martín viene de igualar en 0 ante Agropecuario en Carlos Casares en el debut de Alfredo Grelak en el banco de suplentes. Anteriormente ganó 1-0 en Santiago del Estero ante Mitre gracias al agónico gol del “Pampa” Gelabert. Además, comenzó la temporada en la segunda categoría del fútbol argentino con un empate 1-1 ante Belgrano de Córdoba. El gol del elenco sanjuanino fue por intermedio de Facundo Montesairin, mientras que Pablo Vegetti puso el encuentro en tablas. Luego, el club de Concepción cayó como local ante Estudiantes de Buenos Aires 0-1 gracias al tanto marcado por Rodrigo Melo. Este resultado provocó la inesperada renuncia de Rubén Forestello.

Con respecto al once que saldrá a la cancha el próximo domingo hay pocas certezas ya que el entrenador aun no lo define. Las buenas noticias de la semana fueron los regresos de sus lesiones de Gonzalo Prosperi y Francisco Mattia. El primero es duda para ponerlo desde el inicio, mientras que el segundo corre con menos chances debido a que no tiene el ritmo futbolístico adecuado.

De acuerdo al equipo inicial que jugó la semana pasada podría haber una sola modificación. La misma sería el ingreso de la Oveja en lugar de Barrios. Por lo tanto el elenco que arrancaría el domingo ante el Guapo sería: Luis Ardente; Gonzalo Prosperi, Facundo Mortenseirin, Arian Pucheta, Raúl Iberbia; Gonzalo Ramírez, Luis Jeréz Silva, Marcos Gelabert; Martín Bravo, Pablo Palacios Alvarenga y Humberto Osorio Botello.