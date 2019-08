Comenzó el Campeonato Argentino Junior en San Juan

La edición 2019 de esta competencia hockística es organizada por la Unión Deportiva Bancaria en conjunto con la Unión Vecinal de Trinidad (ya que los partidos se están jugando en cancha del Comunitario). En total habrá dieciséis elencos masculinos, de los cuales seis de ellos son sanjuaninos y el resto provenientes de Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe. La competencia iniciará este lunes y concluirá el sábado que viene (17/8). El jueves se jugarán los encuentros correspondientes a cuartos de final, el viernes los de semifinales y el sábado la final, tercer puesto y clasificación general.

Por San Juan participarán UD Bancaria, Social San Juan, Lomas de Rivadavia, Barrio Rivadavia, Sindicato Empleados de Comercio (SEC) y UD Caucetera; por el lado de la vecina provincia de Mendoza estarán Petroleros YPF, Casa de Italia, Bernardino Rivadavia, Andes Talleres, Atlético Palmira y la Colonia Junín; Ciudad, Harrod’s, Gimnasia y Esgrima (GEBA) serán los conjuntos bonaerenses y Unión San Guillermo el santafecino.

La fase de grupos del torneo estará compuesta por cuatro zonas de cuatro equipos cada una. A continuación, el detalle de cada una:

Grupo A: Petroleros YPF, Unión San Guillermo, Casa de Italia y UD Caucetera.

Grupo B: Ciudad, SEC, Harrod´s y Bernardino Rivadavia.

Grupo C: Barrio Rivadavia, GEBA, Andes Talleres y Atlético Palmira.

Grupo D: UD Bancaria, Colonia Junín, Social y Lomas.

A continuación, la programación de partidos de la primera ronda:

► Lunes 12 de agosto – Fecha 1

Grupo B: Ciudad 2-2 Harrod’s (en libres ganó Ciudad 1-0).

Grupo A: Petroleros YPF 6-2 Unión San Guillermo.

Grupo C: Andes Talleres 3-1 Atlético Palmira.

Grupo D: Lomas – Colonia Junín

17:00 – Grupo A: Casa de Italia vs UD Caucetera.

18:15 – Grupo B: Bernardino Rivadavia vs SEC.

19:30 – Grupo C: Barrio Rivadavia vs GEBA.

20:45 – Acto inaugural.

21:30 – Grupo D: UD Bancaria vs Social San Juan.

► Martes 13 de agosto – Fecha 2

12:30 – Grupo C: GEBA vs Andes Talleres.

13:45 – Grupo A: Casa de Italia vs Petroleros YPF.

15:00 – Grupo A: UD Caucetera vs Unión San Guillermo.

16:15 – Grupo B: Bernardino Rivadavia vs Ciudad.

17:30 – Grupo C: Atlético Palmira vs Barrio Rivadavia.

18:45 – Grupo D: Colonia Junín vs Social San Juan.

20:00 – Grupo B: Sindicato vs Harrod´s.

21:15 – Grupo D: UD Bancaria vs Lomas.

Foto: Cortesía de Hockey apasionado.