Despedida amarga: el Verdinegro se durmió y se lo empataron en el final

Bronca. Ese es el sentimiento que quedó en los jugadores, cuerpo técnico y jugadores de San Martín tras el empate (1 a 1) ante Alvarado de Mar del Plata, en el último partido del año de la Zona 2 de la Primera Nacional. El Verdinegro ganaba con gol de Bravo, pero increíblemente a los 45 minutos del Segundo Tiempo apareció Giordano y amargó a todos en Concepción.

El conjunto sanjuanino jugó un gran partido, mucho mejor que el rival. Se mostró ordenado en la primera parte y generó peligro, con Bravo intratable en ataque, en el área del conjunto visitante. Sin embargo los errores en el complemento los pagó demasiado caro. Y los marplatenses lo aprovecharon.

"Es una tristeza. Los jugadores hicieron todo para llevarse los tres puntos pero faltando muy poco nos empataron. Fue una distracción nuestra, pero también mérito del rival. Luis (Ardente) no participó en casi todo el partido, nosotros quizás disputamos el partido más claro del torneo. De hecho generamos situaciones de gol, pero no las definimos. Se nos fueron puntos importantísimos, pero me quedo con la tranquilidad de que el plantel hizo todo", destacó el DT Alfredo Grelak en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el Verdinegro dejó escapar la chance de acercarse a Atlanta, el líder del torneo con 28 puntos (debe un partido), aunque sigue entre los cinco primeros de la tabla con 24 unidades.