Riquelme postergará su partido despedida por las elecciones en Boca, donde irá con Ameal

A horas del cierre de las listas para las elecciones presidenciales del 8 de diciembre en Boca, Juan Román Riquelme decidió volver a hablar para aclarar algunas rumores que giraban en torno a su figura durante las últimas horas y anunció que se postergará su partido despedida porque participará en las elecciones del club como vicepresidente segundo de la lista que encabezará Jorge Amor Ameal y que también tendrá a Mario Pergolini.

“El partido va a tener que esperar. Esa es la verdad", anunció sobre su encuentro de despedida que estaba pautado para el 12 de diciembre en la Bombonera. “Es lo normal. El partido tiene que ser algo divertido, una fiesta. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante no es mi fiesta, tengo que pensar en mi club. A quien le toque ganar las elecciones, sea Beraldi, Ameal o Gribaudo, ojala me den permiso. Será en junio. Imagino que antes de la Copa América. No hay partidos, ni elecciones. Sería un buen momento para poder pasarla bien. Tenía ilusión de hacerlo ahora, estaba todo armado, pero lo más importante es mi club”, explicó.

“Todos los muchachos ya tenían sus pasajes. Estoy muy feliz, estos meses disfruté muchísimo porque cada compañero que tuve me comuniqué y estuvieron muy contentos de poder volver a la cancha de Boca. Ojalá que a mitad de año podamos disfrutar de ese momento sin molestar a nadie”, agregó.

Esta relación está emparentada a su determinación de unirse a un espacio político opositor. El ídolo xeneize había sacudido el clima político de la entidad hace algunas semanas atrás cuando confesó su intención de ser candidato a presidente del club si todas las listas se ponían de acuerdo y lo impulsaban como líder de la unidad. “Si hay unión, yo puedo pensar en ser presidente; en ser lo que sea”, advirtió por entonces. A pesar de las negociaciones, no hubo siquiera un mínimo consenso y todo hace indicar que habrá tres agrupaciones pujando por la presidencia en los comicios. Ante eso, será vicepresidente segundo de Amela y estará “a cargo del fútbol”.

“El partido quiero que la gente lo disfrute. Verlo a Oscar (Córdoba), ver a Jorge (Bermúdez) cómo entrena desde el día que hablamos por teléfono, estoy feliz de la vida. Lo más sano es hacer esto. Ojalá que el que me toque ganar, me deje hacer el partido. Me gusta jugar a la pelota. Solamente deseo que el día que pueda hacer ese partido, la gente lo disfrute mucho. En junio vamos a poder. Yo intentaré llegar de la mejor manera”, insistió sobre el tema.

El ex futbolista de 41 años se mostró muy emocionado por las palabras que lanzó Roger Federer durante las últimas horas a partir de la exhibición que realizará en el país: “Es raro lo que dijo Federer. Son momentos o segundos que son demasiado importantes para mí. Federer es el más grande de todos los tiempos. Que sepa mi nombre, que sepa con la camiseta que jugaba, que conozca nuestro estadio, todo eso se lo debo a mi club. Soy una persona que disfruta al máximo su momento”.

Otras definiciones de Juan Román Riquelme sobre fútbol

• “A Gallardo lo quiero mucho, es el mejor del país. A los hinchas de Boca no les tiene que molestar cuando uno reconoce a un jugador de River o al técnico de River; y a él no le tiene que molestar que uno diga que contra Barcelona no compitió. Estudiantes sí compitió”.

• “River-Flamengo va a ser un gran partido. Los dos juegan muy bien. Me juntaré con amigos, comeré un asado, que me hace muy bien, y miraremos el partido”.

• “Cuando te acostumbras a jugar finales, los nervios no son los mismos que en la primera vez. River va a jugar una situación similar a la del año pasado y eso le puede servir, puede ser una ventaja”.

• “Es el equipo que nos está representando de la mejor manera. Es el mejor equipo del país, sin dudas. Es el que los argentinos tenemos que reconocer, seamos del club que seamos. Cuando son los mejores, hay que felicitar. River es eso, tiene un gran equipo”.

• “Como hincha no lo voy a ver porque Boca no juega, lo voy a mirar como una persona que ama el deporte más lindo de todos. Yo voy a mirar el partido, disfrutar de mis amigos. Tengo muchos amigos de River. Si vuelvo al club, pasan a ser de Boca, porque son mis amigos. Ni River ni Flamengo tienen ventaja. River está más acostumbrado, Flamengo no la gana (la Copa) desde hace mucho tiempo y tienen esa presión”.

• “Tengo una buena relación con el presidente de River, eso es importante. El es muy gallina, yo muy bostero. Me sorprende la capacidad de todo el club que durante cinco años, han cambiado muchos jugadores y han competido hasta lo último; y eso es muy pero muy bueno. El entrenador que tiene River en 5 años ha armado no sé cuántos equipos y eso es maravilloso”.

