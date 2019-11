Dos glorias de Sportivo, sin filtro: apuntan a la dirigencia y al DT, y piden por los chicos del club

La derrota ante Peñarol hizo explotar una bomba en Sportivo Desamparados. Al flojo presente futbolístico en el certamen, se sumaron las polémicas declaraciones del presidente Juan Valiente y el entrenador Víctor Nazareno Godoy. Además, como si fuera poco, el equipo no levanta cabeza en el torneo local. La situación es por demás preocupante. Los hinchas ya mostraron su descontento en las redes, ahora quienes hablaron y manifestaron su preocupación son Mariano "Petinato" Núñez y Daniel "Coneja" Díaz, dos ex jugadores y referentes del club.

"Es preocupante la situación. Sportivo no se tiene que acostumbrar a perder, sobre todo no hay que descuidar el Federal A. El otro día vi una foto en la que había 9 chicos de inferiores en el Torneo Local pero después no termina quedando ninguno. No sé de qué sirve trabajar tanto abajo si después no juega ninguno arriba. En algún lugar se están haciendo mal las cosas, abajo o arriba no te dan posibilidades", apuntó “Petinato”, quien fue parte del equipo que ascendió del Argentino B al A en 2004.

De antemano ambos manifestaron que el plantel del Federal A necesita sangre sanjuanina. Hablaron de la escasez de chicos de las inferiores en el plantel mayor y apuntaron contra la dirigencia. "Están mal asesorados a la hora de traer jugadores. Me pone feliz que esté el chico Mateo Rodríguez, de la cantera, pero que haya uno solo habla de que algo mal se está haciendo. Deberían recapacitar al respecto y trabajar con las inferiores. Hay que darles más posibilidades a los chicos del club. Sé que es difícil ahora y que no hay que largar manotazos de ahogados. Pero hay que ver la forma para sacar adelante a este barco para que no se hunda", señaló Daniel.

"Petinato", por su parte, coincidió con su compañero, puso de ejemplo al trabajo que está realizando Peñarol y resaltó que Desamparados siempre se desatacó por lograr "grandes cosas" con chicos del club. "No es que los jugadores de afuera lo hagan mal, pero en San Juan hay valores. Creo que se equivocan en traer jugadores de afuera. Mis mejores experiencias fueron con jugadores sanjuaninos y dos o tres refuerzos puntuales. No me gusta ese tipo de política. Igual que de un año al otro te cambian todo y creo que nunca se conforma una base como la de Peñarol", destacó.

Ambos coincidieron en Desamparados en 2005/2006.

Respecto a la polémica que se desató tras la derrota justamente ante el Bohemio por 2 a 0 por las declaraciones de Juan Valiente y el entrenador, ambos coincidieron que "no eran las formas". "Si sos dirigente te tenés que comportar como dirigente y no como hincha. Los problemas se arreglan puertas adentro. Si sos hincha, te podés quedar en la tribuna. Pero el presidente es la máxima autoridad. Entiendo el momento de calentura pero hay que ser un poco más frío y tener cuidado con esas cosas", dijo Núñez.

Díaz, referente del Puyutano tras formar parte del ascenso a la B Nacional en 2011, también se sumó al tema y explicó que fue una reacción en "caliente". No fue contra el presidente, sí contra el entrenador Godoy: "Valiente es un hombre del fútbol, apasionado e hincha del club pero debería haber mantenido la cordura y la tranquilidad. En cuanto al técnico, estoy más enojado con él que con el presidente. Dio a entender que los jugadores no tienen actitud, no tienen huevos, y hay formas de expresarse. Creo que él vendió para la gente y en realidad debería pensar por qué jugó mal Sportivo. Si él vino acá, sabe la clase de jugadores hay".

En medio de la crisis que atraviesa el club dentro y fuera de la cancha, los ex puyutanos bancaron los colores. "Tengo toda la fe que vamos a salir adelante, confío plenamente en los jugadores. El técnico debería llevar tranquilidad al plantel, la cual no hay. Espero que se pueda solucionar", destacó Daniel Díaz.