Tati Mercado, entusiasmado: "No puedo esperar para estar en San juan"

El Campeonato Mundial de Superbikes MOTUL FIM 2019 ha estado lleno de altibajos para Mercado, un piloto que ha mostrado un gran ritmo y ha logrado los seis mejores resultados en ocasiones. Sin embargo, también se vio obligado a perder una gran parte de la temporada debido a una lesión sufrida en la Carrera 1 en Aragón. Sin embargo, además de la lesión, Mercado ha estado entre los diez primeros para el equipo Independent Orelac VerdNatura Kawasaki en cuatro ocasiones, y querrá llegar al quinto lugar con un buen desempeño frente a sus legiones de fanáticos.

“La verdad es que estoy muy feliz de volver a competir en Argentina. No puedo esperar para estar en San Juan, es un fin de semana muy especial para mí. Lo que experimenté el año pasado fue increíble, sentir todo el apoyo; La calidez de la multitud alrededor del circuito fue una sensación especial. No puedo esperar para sentir eso nuevamente este fin de semana. Estoy muy motivado y también enfocado en obtener algunos buenos resultados para poder disfrutarlo con mi gente.

“El objetivo es estar entre los diez primeros y estar más cerca del grupo líder. El año pasado, me sentí bien en el camino, aunque no tuve mucha suerte. Tuvimos problemas en las condiciones de carrera que perjudicaron nuestro fin de semana y evitaron que siguiera el camino que hubiéramos querido. Entonces, queremos terminar este fin de semana de una mejor manera ”.

Mercado era en los puntos de hace diez días en Magny-Cours, con un 12 º en la carrera 1 y un 11 º en la carrera 2, solamente alimentando su deseo de estar de vuelta dentro de los diez primeros (o superior) delante de su público. Si bien es una 'ronda de casa', 'Tati' es de Córdoba, a unos 590 km de la ciudad de San Juan. No obstante, tendrá el peso de una nación, y de hecho el continente de América del Sur, sobre sus hombros.

Retomando donde lo dejó, Mercado dijo sobre sus deseos este fin de semana: “También quiero disfrutarlo, porque es un fin de semana especial para mí. Esa es nuestra idea para el fin de semana, disfrutarlo y aprovechar al máximo nuestro apoyo allí ”.

Al hablar sobre su futuro en la clase World Superbike, Mercado dijo: “Todavía no he firmado nada para el próximo año. Es una pena que el equipo aún no haya decidido si continuará en WorldSBK. He tenido un par de propuestas que estoy estudiando. Espero tener algo un poco más específico para el final de la temporada ".

Fuente: Superbike.