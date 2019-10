¡Una locura! Mirá lo que son los partidazos que se jugarán este domingo

Un domingo a puro fútbol es lo que se va a vivir esta jornada. El clásico santafesino se llevará todas las miradas, pero Vélez – Independiente tiene pinta de no defraudar. River recibe a Patronato, mientras que Boca visita a Defensa y Justicia. Por el Torneo Federal A, Sportivo Desamparados buscará traerse un buen resultado frente a Camioneros a las 15.30, mientras que Peñarol tendrá que hacer valer su localía frente a Deportivo Madryn desde las 17.

SUPERLIGA

11:00 Velez vs Independiente (TNT Sports)

13:15 Lanús vs Rosario Central (Fox Sports)

15:30 Unión vs Colón (TNT Sports)

17:45 River Plate vs Patronato (Fox Sports)

20:00 Defensa y Justicia vs Boca Juniors (TNT Sports)

PRIMERA NACIONAL

15:30 Dep. Moron vs Barracas Central

15:30 San Martin (T) vs Def. de Belgrano

17:00 Ind Rivadavia vs Estudiantes (BA)

17:00 Temperley vs Agropecuario

17:00 Gimnasia (J) vs All Boys

FEDERAL A

11:00 Sp. Belgrano (SF) vs Chaco For Ever

15:30 Camioneros vs Desamparados

16:00 Gimnasia (CdU) vs Boca Unidos

16:00 Villa Mitre (BB) vs Sol de Mayo (V)

16:00 Circulo Dep. (O) vs Juv. Unida (SL)

16:30 Juv. Unida (G) vs Guemes (SdE)

16:30 Dep. Maipu vs Sansinena (GC)

17:00 Sp. Peñarol (SJ) vs Dep. Madryn

17:00 Defensores (VR) vs Douglas Haig

17:00 Union (S) vs Crucero (M)

17:30 Ferro (GP) vs Olimpo

19:00 Sarmiento (R) vs Sp. Las Parejas

FUTBOL FEMENINO

13:10 Boca Juniors vs Rosario Central (TNT Sports)

15:30 Platense vs El Porvenir

LIGA ESPAÑA

07:00 Mallorca vs Espanyol

09: 00 Celta de Vigo vs Athletic Bilbao

11:00 Valladolid vs Atletico Madrid

13:30 Real Sociedad vs Getafe

16:00 Barcelona vs Sevilla

LIGA ITALIA

07:00 Fiorentina vs Udinese

10:00 Atalanta vs Lecce

10:00 Bologna vs Lazio

10:00 Roma vs Cagliari

13:00 Torino vs Napoli

15:45 Inter vs Juventus

LIGA INGLATERRA

10:00 Manchester City vs Wolverhampton

10:00 Southampton vs Chelsea

10:00 Arsenal FC vs Bournemouth

12:30 Newcastle vs Manchester United