El mensaje de Juanfer Quintero que ilusionó a los hinchas de River

El plantel de River ya se encuentra en Mendoza para disputar este viernes el encuentro por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Almagro. El conjunto que comanda Marcelo Gallardo recibió una gran ovación de parte de un nutrido grupo de hinchas que se acercó hasta la concentración, un gesto habitual de los fanáticos ante cada encuentro que el Millonario disputa en el interior.

Sin embargo, esta vez hubo un condimento extra para que los simpatizantes se acercaran a alentar a su club. Y esto se debió a la presencia de Juan Fernando Quintero. El colombiano volvió a ser citado para un encuentro oficial luego de más de seis meses, producto de una seria lesión de ligamentos. De muy buen humor como acostumbra, Juanfer dialogó con la prensa y dejó una frase que ilusiona a todos los hinchas de River.

“Estoy 9 puntos”, aseguró el colombiano, quien no ocultó su felicidad por ser convocado nuevamente. “Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. Va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando”, afirmó Quintero quien cuenta con grandes chances de sumar minutos ante Almagro, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Sentí cosquillitas en la panza como sentiría cualquiera que ama el fútbol. Si me citaron para este partido es porque me vieron bien. Yo estoy muy contento, va a ser un día especial para mí y lo estoy disfrutando. No hay ningún motivo para estar triste. La lesiones son cosas del fútbol y, gracias a Dios, nunca me sentí solo durante la recuperación. Tuve la compañía de mi familia, los compañeros, el cuerpo técnico, los médicos y mi mentalidad...”, reconoció “Juanfer”.

El colombiano contó cómo llevó a cabo la rehabilitación y envió un mensaje directo para los periodistas que afirmaron que es vegano. “De peso estoy igual. Sigo la dieta. No soy vegano, pero sigo una dieta y noté un cambio en mi cuerpo. Averigüen bien que les va a servir”, retrucó.

En relación al encuentro del 22 de octubre ante Boca en la Bombonera, por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, Quintero optó por mostrar cautela y no quiso dar un paso más allá. Aunque sí se refirió a la conquista lograda en Madrid. “Me siento muy orgulloso pero todos fuimos parte de esa Copa. La Libertadores es parte de la historia del club y gracias a Dios pude ser parte de ella”, concluyó.

De cara al encuentro que se disputará desde las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de TyC Sports, Marcelo Gallardo no se guardará nada. Por supuesto, la novedad será la presencia entre los suplentes del colombiano Juanfer Quintero quien tras la extensa inactividad por la rotura de los ligamentos de la rodilla izquierda el 17 de marzo último ante Independiente, está en condiciones de jugar.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana y Ramiro Arias; Ezequiel Denis, Lucas Bossio y Maximiliano Rueda o Patricio Toranzo; Juan Manuel Martínez; Lucas Wilchez y Facundo Suárez. DT: Gastón Esmerado.