Teo, Martín y una joven amistad a caballo atravesada por la fe en la Difunta Correa

Invitados a contar su experiencia a Tiempo de San Juan, Teo fue el primero en tomar posición frente al grabador. A Martín le costó un poquito más, pero finalmente encontraron el temple y la confianza para iniciar la interacción.

“Yo pertenezco al Centro Tradicionalista Esquina Alta. Y yo llevo varias cabalgatas, esta no es la primera que hago”, comentó Teo, protegiendo su cara de la helada nocturna bajo el ala de su sombrero beige.

Lo que más me gusta es andar a caballo por eso vengo Lo que más me gusta es andar a caballo por eso vengo

Aprovechando el envión, el jovencito Olmos expresó que es lo que más le atrae de este tradicional homenaje del gauchaje a la ‘reina del Desierto’: “Lo que más me gusta es andar a caballo por eso vengo. Hoy me levanté temprano en la mañana, fui a la escuela y de ahí salí a buscar el caballo para venir a cumplir con la Difunta Correa”.

TEO.jpg

“El camino es muy largo, pero por suerte está bien. Y a la Difunta le voy a pedir que me ayude cada vez que venga”, añadió Teo, quien de reojo se aseguraba que ‘General’, su caballo, estuviera alimentándose con el fardo que le había dejado junto al palenque de turno.

Martín, con una boina oscura cayéndola por el flanco izquierdo de su rostro, salió el cruce y dijo: “Es la segunda Cabalgata que hago y lo que más me gusta es andar a caballo. Yo no pertenezco a ninguna agrupación gaucha”.

No fui a la escuela porque como voy a la tarde no podía, tenía que venir a la Cabalgata No fui a la escuela porque como voy a la tarde no podía, tenía que venir a la Cabalgata

“Hoy no fui a la escuela porque como voy a la tarde no podía, tenía que venir a la Cabalgata. Y acá he venido con mi papá, mi padrino y mis tíos”, añadió el pequeño Baigorria, quien también se sentía tranquilo tras saber que su yegua Canela se encontraba bien tras cubrir la primera etapa de la peregrinación a Vallecito.