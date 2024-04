Luciano Pereyra, el joven relator de jineteadas que disfruta San Juan y el país

Buscando la punta del ovillo en su recorrido como animador, Luciano indicó: “Es algo que nació de improvisto. En mi familia vengo viviendo la tradición desde mis abuelos, pero no era muy del palo del relator. Era más amante de la jineteada, del folklore. Después con el tiempo empecé a intrusear, me empezó a llamar más la atención, y ahora tengo la suerte de recorrer varios lugares del país con este oficio”.

Más o menos las cuentas cierran en que lleva 5 años saltando de escenario a escenario, y en la pasada Semana Santa le tocó por tercera vez consecutiva estar al frente del micrófono en el Festival del Puestero Iglesiano.

IMG_9419.JPG

“Es un festival de pueblo que su gente hace con todo el cariño. La gente es extraordinaria aquí, te brinda todo. Y no solo la gente de Bella Vista, todo el departamento de Iglesia es así. A todos los que venimos de afuera nos hacen sentir como parte de la familia”.

Como no podía ser de otra manera, Pereyra tiene una relación directa con los potros, pero no al punto de animarse a competir en un campo de jineteada. “Ese no es mi fuerte, pero sí ando a caballo y me gusta mucho”, explicó el también conductor de un programa en Radio Las 40, desde el cual se encarga de difundir las actividades que desarrolla el gauchaje en distintos puntos de la geografía provincial.

Tengo la suerte de recorrer varios lugares del país con este oficio Tengo la suerte de recorrer varios lugares del país con este oficio

Seguido muy de cerca por sus padres y otros familiares desde la tribuna, Luciano parece potenciar su voz un poco más cuando le llega la hora de narrar lo que los competidores realizan en el verde rectángulo del predio.

Frases trenzadas en la crin del tiempo van saliendo de sus cuerdas vocales y pintan para los presentes las agitadas postales que desprende la jineteada. Los aplausos del público le retribuyen la tarea y hasta algún paisano se acerca con un traguito para combatir la sequedad que puede producir una extendida intervención.

Como buen animador argentino, hay un sueño que también comparte: estar presente en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. “Sé que lo imposible no existe, pero con trabajo y haciendo carrera creo que el destino me puede llevar por esos lugares. Añoro estar en ese mangrullo”, remató.