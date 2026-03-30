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Obra terminada

Fe y comunidad en San Martín: inauguraron el Campanil de la Paz en Dos Acequias

La ceremonia se realizó en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya durante la celebración del Domingo de Ramos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad de la Capilla Nuestra Señora de Pompeya, en el distrito Dos Acequias, vivió una jornada especial con la celebración de la Santa Misa del Domingo de Ramos y la inauguración del Campanil de la Paz, un nuevo espacio que simboliza encuentro, tradición e identidad para los vecinos.

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La actividad contó con la presencia de la intendenta Analía Becerra, autoridades departamentales y numerosos vecinos que acompañaron este momento de fe y comunidad.

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La concreción del campanil fue posible gracias al compromiso de la comunidad, con el acompañamiento del municipio en su desarrollo.

Desde la Municipalidad de San Martín se destacó la importancia de estos espacios que fortalecen las tradiciones y el sentido de pertenencia, y se agradeció al obispo Jorge Lozano y al párroco Orlando Sánchez por la invitación a participar de este encuentro tan significativo.

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