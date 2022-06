Calingasta: con casi 600 denuncias contra las 4 empresas de telefonía e internet, esperan la audiencia

Top five

Top five El ranking de denuncias de los consumidores de San Juan

Al 31 de mayo 578 vecinos calingastinos denunciaron a Claro, Movistar, Personal y la empresa Intersat (que brinda el servicio de internet) argumentando que se les está cobrando por un servicio que no se les brinda, ya que son innumerables los problemas que sufren a diario. Defensa al Consumidor recibió las denuncias y se fijó la audiencia conciliatoria para el día 16 de junio en el Polideportivo Municipal José González, en Barreal, según explicó Sancassani a este medio.

"La idea es hacerla allá para que todos los vecino que hayan hecho la denuncia y quieran asistir puedan estar presentes en la audiencia con los abogados o personas que manden las empresas denunciadas, les planteen las problemáticas y que ellos escuchen qué respuestas traen", dijo el titular de Defensa al Consumidor.

intersat.jpg Intersat, una de las empresas denunciada por los vecinos de Calingasta.

En la audiencia conciliatoria las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo o no. El denunciado debe traer su propuesta y la otra parte aceptarla, o no; incluso puede pasar que representantes de las compañías de telefonía e internet no se presenten. Habrá que esperar ese día para que los vecinos avancen en tratar de solucionar el problema; que también puede derivar en que los denunciados pidan un cuarto intermedio, que se les de un plazo, para traer una respuesta.

El detalle de las denuncias desde Calingasta, informado por Defensa al Consumidor

* Personal 65

* Claro 75

* Movistar 225

* Intersat 213