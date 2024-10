Agrupación Gaucha Virgen de la Paz, una nueva estación en el mapa de la paisanada sanjuanina

IMG_9255.JPG Raúl Coria, presidente de la Agrupación Gaucha Virgen de la Paz.

“La mayoría son familias tradicionalistas, que le gusta lo nuestro, este ambiente gaucho que no tiene comparación con nada. Hay muchas chicas y chicos de a caballo, el más pequeñito de 3 años, y eso nos permite estar seguro de que la tradición va a seguir. Estamos participando gracias a Dios en la mayor cantidad de domas que realiza la Federación Gaucha Sanjuanina y apoyando también a las demás agrupaciones”, agregó Coria.

La mayoría son familias tradicionalistas, que le gusta lo nuestro, este ambiente gaucho que no tiene comparación con nada La mayoría son familias tradicionalistas, que le gusta lo nuestro, este ambiente gaucho que no tiene comparación con nada

Tomándose un tiempo para hablar de su vínculo personal con las tradiciones, Raúl expuso: “Creo que nací sobre el lomo de un caballo. Desde muy chico hago esto. Gracias a Dios anduve en el ambiente de las jineteadas hasta los 24 años hasta que un caballo me apretó mal y me provocó una lesión irreversible en la cintura. A partir de ahí me dediqué a domesticar caballos para la silla. Ahora con 51 años lo sigo haciendo. Hasta que Dios me dé fuerzas voy a seguir arriba de los chúcaros”.

IMG_9326.JPG José Rivero y Martín Guevara estuvieron al frente de la animación de la 'I Cabalgata a la Virgen de la Paz'.

“Soy muy devoto de la Virgen de la Paz. Yo recuerdo desde chico que desde la finca que tenía mi abuelo acá en la zona de los médanos salía dos veces al mes la imagen de la Virgen hacia la loma en la que ahora tiene la capilla, que fue Dumanzic el que la hizo. Para nosotros significan un montón de cosas esta primera cabalgata que realizamos junto con el apoyo de la Federación Gaucha y la intendenta Romina Rosas. La verdad es que estoy muy emocionado, me siento muy orgulloso de todos. El que no conoce este tipo de eventos se está perdiendo algo muy hermoso. Este ambiente gauchesco se disfruta mucho más en familia e invito a esa persona que no lo conoce para que lo pruebe ”, añadió el orgulloso padre de 3 mujeres y la misma cantidad de varones.

La bienvenida de la Federación Gaucha Sanjuanina

SERGIO.jpg

Sergio González, presidente de la Federación Gaucha Sanjuanina, estuvo entre los invitados a la ‘I Cabalgata a la Virgen de la Paz’ y no pudo esconder la felicidad por seguir agrandando la institución: “Tener una agrupación nueva siempre es una grata noticia para la Federación Gaucha. Y además están realizando esta primera cabalgata a este paraje que muchos no conocíamos. Es una mezcla tradicional y religiosa que encierra este tipo de eventos culturales”.