Pensando en el trabajo del vecino, Rivadavia lanzó una Escuela de Formación Laboral

Este martes Rivadavia lanzó oficialmente la Escuela de Formación Laboral "Rivadavia Capacita". El acto contó con la presencia del intendente departamental Fabián Martín y funcionarios del departamento. En la mencionada unidad académica se dictarán cursos de formación y capacitación, con el objetivo de generar herramientas que permitan a los vecinos tener una salida laboral rápida e incluso poder iniciar sus propios emprendimientos.

Serán 21 los cursos que se dictarán, y que comenzarán en el mes de abril, por lo que próximamente se publicará la modalidad de inscripción. Así que los vecinos podrán aprender de: carpintería, panadería, peluquería, pastelería, auxiliar materno infantil, arreglo en PC, informática laboral, bicicletería, ayudante de farmacia, electricidad, higiene y seguridad laboral, finanzas personales, cómo hacer crecer mi negocio, mucama, recepcionista de hotel, organizador de eventos, mozo y bartender, enoturismo, oratoria y técnicas de expresión, lengua de señas para el turismo y ayudante de cocina.

Esta nueva escuela combina los programas Rivadavia Capacita y El Turismo y sus Oficios, mediante los cuales más de tres mil personas se capacitaron durante el 2021.

Durante su discurso, el intendente Fabián Martín dijo que "en este municipio observamos las diversas problemáticas, gente que por ahí no termina la escuela, gente que a lo mejor ha terminado el secundario pero no tiene oficio o capacitación en algún tema e particular entendemos que le camino es este, que puedan aprender , hemos incluido carreras que incluyen oficios que se están perdiendo como bicicletería. Fuimos evaluando aquellos oficios que tengan mayor salida laboral".

(Imagen del acto de lanzamiento)

Además agregó que "lo importante es que este municipio de Rivadavia con aproximadamente 100 mil habitantes según el último censo dejó de ser un municipio que solo presta servicio de alumbrado, barrido y limpieza para incluirse en otros aspectos. Tiempo atrás nos incluimos en el tema deporte, turismo y hoy vemos el aspecto social donde entendemos que la educación es el eje principal para el progreso de una sociedad".

Finalmente, Martín explicó que "hoy lanzamos la escuela de Capacitación laboral que es parte de la educación, el aprendizaje, pero además como herramienta eficiente para los mayores de 18 años que toman este tipo de cursos y que realmente van a tener la posibilidad de contar con una herramienta para salir a trabajar".

(Imagen del acto de lanzamiento)

ANUNCIO PARA EL VECINO

Según explicó en el mismo discurso el intendente Fabián Martín, "en unos días más vamos a lanzar un Banco de Créditos para microemprendedores que va a tener como función apoyar la actividad privada; apoyar a todo aquel que trabaja desde temprano hasta largas horas de la tarde, y que no tienen ningún tipo de ayuda y vive de lo que produce". Así que a estar atento si sos comerciante y vivís en el departamento.