Sumate a la colecta de sangre en Rivadavia: cuándo y dónde, te decimos acá

Este miércoles 15 de diciembre, de 8 a 12 hs. en Rivadavia realizarán de manera conjunta con el IPHEM, una colecta de sangre. La actividad tendrá lugar en el Parque de Rivadavia.

Quienes deseen colaborar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener entre 18 y 65 años;

- Pesar más de 50 kg;

- Tener buen estado de salud;

- Tener presión arterial en valores adecuados;

- No presentar fiebre, ni haber padecido ninguna enfermedad en los últimos 7 días;

- No tener antecedentes personales de hepatitis viral;

- No padecer, ni haber padecido ninguna enfermedad transmisible a través de la sangre;

- Haber descansado al menos 6hs. la noche anterior a la donación.

(Fuente: Prensa municipalidad de Rivadavia)