Para evitar aglomeraciones, Capital adelanta el pago a sus empleados

Atento a la fase de prevención de coronavirus que atraviesa la provincia, la Municipalidad de Capital planificó medidas para evitar la concurrencia del personal a las distintas bocas de pago. Por eso, se adelantó el depósito de haberes correspondientes a agosto.

El intendente Emilio Baistrocchi y el secretario de Hacienda Sebastián Pacheco definieron este adelanto para que no coincida con la fecha de pago de otros agentes de Provincia, proyectados para el viernes.

Es importante destacar que en la jornada del martes se hizo efectivo el pago de sueldos correspondientes a becarios. Asimismo este miércoles 26, se acredita al personal de planta permanente municipal. Los contratos se pagarán este jueves.

La Municipalidad de Capital insta a la comunidad a continuar respetando los protocolos establecidos por COVID. Se solicita a los trabajadores evitar horarios y cajeros con gran afluencia de público, no asistir acompañados, usar tapabocas y mantener dos metros de distancia social. Si no es estrictamente necesario, se recomienda no concurrir a los cajeros.

Se recuerda que hay diversas maneras de operar como por ejemplo, a través de home banking. Los servicios como luz, gas y agua también aceptan el pago online a través de Mercado Pago.

Además, hay otras maneras de obtener dinero en efectivo mediante extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio, entre otros comercios debidamente identificados.