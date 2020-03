Empresario sanjuanino donó 8 toneladas de zapallos para pasar la cuarentena

Aunque se suspendió la atención personalizada en las dependencias municipales por la cuarentena, las distintas áreas consideradas esenciales siguen trabajando con otra modalidad. Es el caso de la secretaría de Gobierno con su dirección de Salud y de Desarrollo Humano.

Considerando que muchos emprendedores y trabajadores informales ya no cuentan con su ingreso diario por el aislamiento social, preventivo y obligatorio; se les está brindando ayuda desde el Municipio.

En cuanto a los alimentos, la ayuda se entrega conforme al padrón con el que previamente contaba la Municipalidad de Capital, antes de declararse la cuarentena. Estos bolsones, que están destinados a familias en estado de vulnerabilidad social, por este mes se verán reforzados con vegetales, producto de la donación de una empresa privada.

En una acción de responsabilidad social empresaria, la firma Iceberg Agrícola donó 8000 kilos de zapallo anco. Se trata de una empresa con asiento en Médano de Oro que produce zapallos, espárragos y brócoli orgánicos para exportar.

Las autoridades de la Municipalidad de Capital agradecieron y destacaron esta acción por parte del sector privado.

La carga fue almacenada en la Feria y Mercado de Abasto de Capital y desde allí se coordino su reparto. Estas ayudas son parte de la campaña sanitaria coordinada por el estado nacional, provincial y municipal para afrontar la crisis.

Ayuda provincial

Asimismo, se dispuso por orden del el gobernador Sergio Uñac, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, un sistema online para la entrega de un Módulo Alimentario de Emergencia para las familias que realmente lo necesiten.

La persona deberá ingresar al link www.beneficioalimentario.sanjuan.gob.ar cargar allí los datos solicitados y recibirá inmediatamente la notificación de si le corresponde el beneficio o no. En caso de ser beneficiario, integrará el padrón oficial del sistema extraordinario que se confeccionará para este fin y en el transcurso de los próximos días, recibirá en su domicilio el Módulo Alimentario de Emergencia.

El mismo será entregado por el conductor de un taxi o remís debidamente identificado con obleas que le otorgará el Ministerio de Desarrollo Humano, en un trabajo en conjunto con los municipios.

Los beneficiarios serán quienes no tengan otro beneficio social (AUH, AUE, AUD, Tarjeta Alimentar, Pensión, Tarjeta Social, etc.), trabajadores informales de la economía o aquellas personas que no tienen ningún ingreso monetario formal o aporte del Estado, empresa privada u organización social.