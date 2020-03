La Municipalidad de Angaco te recuerda cómo tramitar el subsidio especial de ANSES

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías. En este marco, la Municipalidad de Angaco difundió una completa guía para que la gente que corresponde pueda acceder al beneficio.

A su vez, se informan las vías de consulta de Angaco en particular: 4972070 Oficina de Empleo de 09 a 12 hs. Y 4972470 Municipalidad de Angaco de 09 a 12 hs.

Además de las vías provincial: 2644899940 Equipo de Acción Social; y nacional en la web: https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia.

Cómo acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

-La preinscripción se realiza entre el 27 y el 31 de marzo completando un formulario por internet. Consultá en esta página cuándo debés hacerlo según la terminación de tu DNI.

-Si cobrás Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no tenés que hacer este trámite ya que vas a cobrar automáticamente si cumplís con los requisitos.

-A QUIÉNES CORRESPONDE:

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

-REQUISITOS

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

Trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado;

Monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos

Prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

-MONTO

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar.

-TRÁMITE

Se realiza únicamente completando un formulario por internet.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago. Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

-CUÁNDO COMPLETAR EL FORMULARIO

Si tu DNI termina en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de marzo.

Si tu DNI termina en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.

Si tu DNI termina en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.

Si tu DNI termina en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.

Si tu DNI termina en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo.

Es importante que respetes la fecha indicada para facilitar tu trámite y el de todas las personas que se inscriban.

El formulario estará disponible próximamente.