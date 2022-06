Así fue la inauguración de la primera pista olímpica de skate made in San Juan

Por otro lado, los amateur participaron en diferentes categorías como: Kids – Sub 10, Sub 14, Sub 18, Superiores +18, Master +35, Grand Master +40 y Legend +45. En esta ocasión los premios fueron productos de marcas que auspiciarán el evento.

La actividad continuará el próximo lunes, con el inicio del Sudamericano de Skateboarding en la modalidad "street", la cual hace referencia a la calle, por lo que se desarrolla en un recorrido que simula el paisaje urbano: escaleras, barandas, cordones, bancos de plazas, paredes y elevaciones, y el viernes 10 pone primera la modalidad "park", la que se desarrolla en una especia de piscina enorme u olla, donde los atletas tendrán que hacer trucos en el aire, giros y rotaciones.

De la competencia participan cinco países: Argentina, Chile, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Sobre la pista:

El skatepark cuenta con una zona de disciplina “Street” ubicada hacia el Este, y otra de disciplina “park”, ubicada en el bowl al Oeste de la pista. Ambas disciplinas constituyen un tipo de competencia independiente de la otra.

Esta pista, por su diseño, es apta tanto para competencias de skateboarding como para las de roller freestyle profesionales, no siendo recomendable su uso por patinadores poco experimentados.

La pista de street cuenta con escaleras, rampas y barandas para la realización de diferentes trucos.

El park (también llamado bowl) fue realizado con hormigón proyectado para lograr una superficie homgénea y cuenta con diferentes variantes de curvas y pendientes que resultan muy desafiantes para los patinadores.

La iluminación consiste en 11 torres en las cuales se han instalado entre 6 y 10 reflectores por torre, llegando a un nivel lumínico de 900 lux.

EL trazado de la pintura sobre ambas pistas fue pensado emulando las pistas olímpicas que mantienen grandes plenos de color, alternando con formas y dibujos que le otorgan al espacio su personalidad.