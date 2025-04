"Uruguay es una provincia argentina", el discurso sin filtro y polémico de Franco Colapinto

El piloto Franco Colapinto , quien el domingo había tratado de "boludos" a los que toman decisiones en RedBull por no sumarlo a la escudería antes de su llegada a Alpine, volvió a ser noticia este lunes por sus dichos contra Uruguay: "Es como una provincia argentina".

"Les voy a explicar una cosa", comenzó y continuó: "Uruguayos hay muy pocos. Uruguay es como una provincia argentina, son como parte de Argentina". Luego tomó el termo que tenía a su lado y señaló una calcomanía para referirse al delantero de Boca Edinson Cavani: "Acá está Cavani jugando en Boquita y ya es argentino, habla argentino, es todo argentino".

Lejos de terminar ahí, el joven fue por más: "Uruguay no es que inventan cosas, sino que se llevan todo lo que inventamos nosotros. Y si alguien inventó algo en Uruguay, lo trae a Argentina y al final termina siendo argentino".

Sin embargo, luego aclaró: “A mí Uruguay me encanta, pero la realidad es que en Uruguay hay más argentinos que uruguayos”. Y por último, entre risas se despachó con otra frase que refleja lo extrovertido que es: “Bien Uruguay, igual. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo".