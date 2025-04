GP de Japón El fracaso del equipo de Franco Colapinto en la Fórmula 1: es la única escudería que no sumó

“Me llevaron preso por primera vez… Manejé muy rápido en Monza; me hicieron un par de multas y me dejaron sin puntos en la licencia. No manejo nunca más... Ciao”, escribió en X con tono irónico al compartir el clip el corredor de Fórmula 1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1909238335748309058&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto y un nuevo rol que enloqueció a los fanáticos: "Qué me den un Oscar ya fue"

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, sigue generando repercusiones a nivel mundial, no solo por su arribo a la máxima categoría del automovilismo, sino por su rol en otros… pic.twitter.com/dwur63QEWk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 7, 2025

El spot rápidamente se viralizó, con miles de reacciones. Uno de los que no pasó por alto la performance fue Manu Ginóbili, quien comentó: “¡Excelente!”. En las redes, los elogios no tardaron en llegar: “Revolucionó el cine”, “Chau automovilismo, hola Hollywood” y “Me atrapaste, es cine”, fueron algunos de los mensajes más destacados. Ante el aluvión de comentarios, el propio Colapinto bromeó: “Que me den un Oscar, ya fue”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/FranColapinto/status/1908934481915916741?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1908934481915916741%7Ctwgr%5Ec8ebd56e06551114226ee82e11e42016782647c8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Fvideo-colapinto-se-lucio-como-actor-una-publicidad-viral-y-enloquecio-las-redes-n6131710&partner=&hide_thread=false Que me den un Oscar ya fue https://t.co/sVDa59wE8q — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 6, 2025

Mientras tanto, se confirmó que el pilarense no estará presente en el próximo GP de Bahréin, pero sí viajará a Arabia Saudita del 18 al 20 de abril y luego se lo verá nuevamente en Miami. Aunque todavía no tiene asegurado su lugar como piloto titular, su imagen —dentro y fuera de la pista— no deja de crecer.