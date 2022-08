Una nena de 11 años se murió de hambre en Capital Federal: denuncian al gobierno de Larreta por abandono

Ailén Galante, la maestra que informó a los medios sobre el suceso, criticó duramente tanto al gobierno de Larreta. ”Hicimos todo lo que pudimos, hasta lo que no podíamos, intentamos por numerosos medios con organizaciones, con donaciones, con la comunidad, con el barrio, con las maestras de la escuela, conseguir todo lo que necesitábamos: útiles, ropa, zapatillas, todo lo que estaba necesitando, no solo esta familia sino muchísimas de la familias que tenemos hoy en día en la escuela“, aseguró.

Según cuenta, el Gobierno porteño ya tenía un certificado de que la niña estaba desnutrida y en una precaria situación pero nunca mandó ayuda.

“El Estado ya tenía un certificado de que la niña estaba desnutrida”, remarcó. “La intervención del Equipo de Orientación Escolar demoró tres años y aunque derivaron su caso a la Defensoría Zonal, nunca brindaron respuestas a la situación, ni se tiene noticias de seguimiento alguno“.

“Además, la solicitud de un refuerzo hipercalórico de vianda, para paliar el hambre, fue rechazada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en todas las ocasiones en las que fue solicitada, incluso siendo acompañada de un certificado médico que indicaba su necesidad", relató.

El crudo relato de la muerte de la niña

El día viernes 12 de este mes, la niña se descompensó en la escuela y, después de llamar al SAME dos veces, desde un teléfono particular de un trabajador escolar porque el establecimiento no tiene uno propio, y de esperar en vano una ambulancia del SAME que nunca llegó, la familia retiró a la menor y la ingresó en la guardia del Hospital Penna por su cuenta.

“Llamamos a una ambulancia desde la escuela con una situación urgente y nunca vino“, contó la docente. “Las salitas en nuestros barrios no tienen turno. Hay que esperar más de 3 meses para tener un turno, para tener un certificado, para tener una derivación“.

Lamentablemente, los médicos le dieron suero y distintos nutrientes para intentar reanimarla, pero no pudieron. Terminó falleciendo este lunes 15, luego de tres días de internación.

El comunicado de los docentes de la escuela

HOY NOS FALTA UNA NIÑA EN NUESTRA ESCUELA

Hoy estamos atravesades por el dolor, la impotencia y la bronca frente a la pérdida de una niña de nuestra escuela, consecuencia de la ausencia y la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sistemáticamente vulnera los derechos de nuestres pibis.

Tenía 11 años, era alumna de la Escuela 11 DE 5, de la villa 21-24, desde el año 2017 cuando comenzó primer grado. Ya en los primeros días de su ingreso a la escuela, se pidió la intervención del EOE (Equipo de Orientación Escolar) debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la niña y su familia. Durante los años 2018 y 2019 se presentó un certificado médico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercalórico de vianda. Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorgó el año pasado. Recién en el año 2020 el EOE deriva su situación y solicita la intervención a la Defensoría zonal. Esta solicitud se reiteró en los años 2021 y se actualizó en el 2022, pero al día de la fecha a la escuela nunca se le informó si hubo alguna intervención de dicho organismo.

Durante todos sus años en la escuela, fue acompañada continuamente por las y los docentes de manera integral: armando dispositivos focalizados en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, consiguiendo turnos médicos, gestionando sus anteojos, ropa para que se abrigue, garantizando el almuerzo antes de ingresar al aula y articulando con las organizaciones del barrio. Los recursos y las herramientas que debería haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompañar a la niña y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes.

Fueron 6 años los que transitó en nuestra escuela. Seis años en los que el Estado estuvo ausente, en los que solo se obstaculizaron los intentos por intervenir frente a tanta vulnerabilidad e injusticia.

El viernes 12 de agosto, llegó a la escuela y se descompensó. Inmediatamente, se llamó al SAME para que pudieran asistir a la niña, desde una línea particular porque hace meses que el teléfono de la escuela no funciona. Luego de aproximadamente una hora y un segundo llamado al SAME, fue retirada de la escuela. La ambulancia nunca llegó.

El lunes 15, la niña ingresó a la guardia del Hospital Penna, donde ya no hubo nada que hacer por ella.

Las maestras y maestros de la escuela señalamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de nuestra estudiante.

Denunciamos el vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos años deberían haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta niña y su familia; así como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas públicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy en la ciudad más rica del país mueren niñes porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las niñeces.

BASTA DE HACER MARKETING CON LA EDUCACIÓN Y LA SALUD DE NUESTRES NIÑES.

LA ÚNICA REALIDAD ES LA MUERTE DE NUESTRA ESTUDIANTE Y NO LO QUE INTENTAN MOSTRAR.

EXIGIMOS URGENTEMENTE POLÍTICAS DE CUIDADO INTEGRAL PARA NIÑECES.

¡HOY SEGUIMOS GRITANDO NI UNX PIBI MENOS!

¡EXIGIMOS JUSTICIA!

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!