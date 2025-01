Quién relatará y comentará el debut de San Martín por le tele

En el campo de juego, la cobertura será completa gracias a la presencia de los periodistas Matías Bechis y Gastón Lucero, quienes estarán atentos a todo lo que ocurra en los vestuarios.

¡VIERNES! Torneo Apertura Barracas Central vs. Racing Independiente vs. Sarmiento Belgrano vs. Huracán San Martín SJ vs. Atlético Tucumán Sudamericano Sub-20 Bolivia vs. Ecuador Brasil vs. Argentina.webp