Para menguar la presencia de"trapitos" en Capital estudian extender el horario del estacionamiento medido

Se da en todas las urbes y San Juan no es la excepción, no solo en Capital sino en otros departamentos que aparecen estas personas que se ofrecen a cuidar los vehículos a cambio de dinero. A veces se manejan con respeto y otras exigen ciertos montos e incluso el pago por anticipado, que termina siendo una especie de extorsión para los conductores, que se sienten obligados muchas veces a pagar por una cuestión de seguridad y evitar inconvenientes. Estas personas se suelen ubicar donde no hay estacionamiento medido o cuando termina el funcionamiento del sistema oficial, y frecuentan también las zonas de restoranes o espectáculos. No es una actividad permitida legalmente y se considera una contravención penada por la Justicia de Faltas.