Baistrocchi, firme contra los “trapitos” en Capital

“A partir del 10 de diciembre y como intendente, lo que haré es las denuncias correspondientes, diariamente, para que cesen no sólo estas sino todas las actividades que no están permitidas en la ciudad de San Juan. No a los fines de generar inconvenientes con nadie, ni de estigmatizar, ni de prohibir actividades, sino a los fines de lograr un orden, que lo que no está permitido no se realice”, advirtió el intendente electo de Capital y actual ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi en diálogo con Tiempo de San Juan.

El futuro jefe comunal analizó que “al no estar permitida esa actividad no caben mayores interpretaciones del tema. Hay que seguir las vías administrativas y legales para que esta actividad no continúe. Si ante cada crisis socioeconómica que tenemos vamos a dejar que se violen todas las reglas que imponemos, difícil es generar un sistema de convivencia”.

Y agregó que "para eso están los juzgados de faltas provinciales, municipales, la Justicia misma, creo que hay que hacer las denuncias necesarias donde corresponde para que actúen los juzgados y la Policía con la orden pertinente”.

En estos tiempos de crisis, cada vez se ven más de los llamados “trapitos” en las calles sanjuaninas, sobre todo en Capital donde se concentra la actividad provincial. Baistrocchi se mostró firme con sacarlos del circuito: “las reglas están para ser respetadas y en mi gestión aspiro a cumplir con todo esto y que podamos generar un orden en la ciudad de San Juan”.

El intendente electo reconoció que la permanencia de los cuidacoches es porque “evidentemente no se terminan de hacer los controles o las denuncias correspondientes o no se generan las políticas”, pero aclaró que “también es una situación difícil no vayamos a creer que porque existe una norma que dice algo es de fácil cumplimiento, pero los esfuerzos hay que hacerlos”.

Baistrocchi advirtió que “quizá de manera apurada a veces se cae en algo que no es propio de la acción si no de la interpretación que tengan muchos que es el tema de la represión, de la falta de consideración que pueda tener uno con una persona que está realizando determinada actividad o que se encuentra en cierta posición económica, lo que tenemos que hacer es algo tan simple como respetar las reglas. No hay que generar nuevas ordenanzas sino aplicar lo que tenemos a mano”.