Milei viaja a Brasil para participar de una cumbre conservadora junto a Jair Bolsonaro

El presidente Javier Milei viajará esta noche rumbo a Camboriú, Brasil, donde participará durante el fin de semana de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en la que confluirá con otros líderes de la derecha como el brasileño Jair Bolsonaro , el chileno José Antonio Kast y el mexicano Eduardo Verásategui . Su exposición se dará el domingo, un día antes de la Cumbre del Mercosur en Asunción del Paraguay, a la que no irá para no cruzarse con su par Lula da Silva con quien está distanciado.

Los brasileños, por su parte, difieren con esa versión. Sostienen que esa vez intercambiaron un saludo y se apoyan en dos declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni para mantener ese argumento. Una de ellas, la del 26 de junio, cuando en conferencia de prensa, Adorni había dicho que “se han encontrado, en un encuentro casual, se saludaron cordialmente como deben hacer dos presidentes de dos naciones”. Otra, en una entrevista del mismo tenor en el canal SBT News.

“Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas? ¿Que le dije corrupto? ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y que le dije comunista? ¿Y acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?”, aseguró el mandatario argentino luego de que Lula pidiera disculpas hacia él y hacia su país porque había expresado “muchas tonterías”.

“No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”, había dicho el líder del PT.

image.png

En Brasil, algunos sectores de la prensa especulan con que si se repiten este tipo de manifestaciones Lula podría llamar a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, a consultas, el paso previo a retirarlo de su destino diplomático. Se sumaría así otro conflicto diplomático luego de los cruces con el español Pedro Sánchez que derivó en la salida de su embajadora María Jesús Alonso y luego con el boliviano Luis Arce, quien también decidió que su representante, Ramiro Tapia, volviera a La Paz tras la declaración de la Oficina del Presidente argentino en la que se señalaba que en el Altiplano se había producido un “autogolpe”.

“Lanzado en 1974, CPAC reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de televidentes y los mejores y más brillantes líderes del mundo. En 2023 se celebró en Washington, DC la edición número 50 del CPAC Americano”, según se informa en la página oficial del evento.

En el foro coordinado por el Instituto Conservador Liberal Milei hablará el domingo a las 16. Antes mantendrá reuniones con el gobernador del estado de Santa Catarina y más tarde con un grupo de empresarios locales de la Federación de Industrias. Acompañarán al Presidente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La partida hacia el vecino país será el sábado después de las 19.30. Esperarán para partir el acto que hará la hermana del primer mandatario en la localidad bonaerense de Morón donde junto a Sebastián Pareja harán recolección de afiliaciones para el partido oficialista, La Libertad Avanza. Existía una invitación de los organizadores de la reunión conservadora para una cena pero se desistió la concurrencia desde el gobierno argentino por lo apretada que es la agenda.

“El Presidente Milei va a viajar mañana hacia Brasil, donde va a participar de la Conferencia de Política de Acción Conservadora, donde brindará un discurso y mantendrá reuniones con grandes referentes de la libertad a nivel mundial”, confirmó el vocero Adorni este viernes. Es muy probable que allí mantenga un encuentro a solas con el ex presidente Bolsonaro -uno de los líderes de la derecha que asistieron a su asunción el 10 de diciembre- con quien mantiene una muy buena relación.

“El mismo domingo va a retornar a la Argentina en torno a las 20 horas, y al día siguiente va a viajar a Tucumán en un vuelo que saldrá aproximadamente a las 21 para los festejos de un nuevo aniversario de la Independencia y la firma del Acta de Mayo, que va a constituir un nuevo punto de partida para el desarrollo de la Argentina liberal”, agregó Adorni.