Laura Palma emitió su voto en Pocito: "Espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación"

Este domingo 26 de octubre, pasadas las 10 de la mañana, la candidata por el Frente Por San Juan, Laura Palma , emitió su voto en la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Laura llegó a la escuela acompañada por sus hijos más grandes, y manifestó “nos hemos portado muy temprano, estoy atenta a que no falte nada, en contacto con toda la gente que está trabajando. Esperando que se desarrolle con total normalidad la jornada”.

Este domingo se elige en todo el país, legisladores nacionales. Desde temprano, los sanjuaninos se preparan para emitir sus votos y cumplir con la jornada cívica.

En ese sentido, Laura Palma manifestó la importancia de cumplir con la responsabilidad ciudadana y dijo que “espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación, que seamos ejemplo en la provincia de San Juan teniendo un buen nivel de participación”.