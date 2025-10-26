domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Laura Palma emitió su voto en Pocito: "Espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación"

La candidata en segundo término del Frente Por San Juan emitió su voto en el departamento del sur. Sus apreciaciones para la jornada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este domingo 26 de octubre, pasadas las 10 de la mañana, la candidata por el Frente Por San Juan, Laura Palma, emitió su voto en la Escuela Antonino Aberastain, en Pocito.

Lee además
fabian martin, antes de votar: ojala el porcentaje de votantes sea elevado
Elecciones 2025

Fabián Martín, antes de votar: "Ojalá el porcentaje de votantes sea elevado"
marcelo orrego voto en santa lucia: recordo a su padre y califico a los candidatos del espacio como angeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

Laura llegó a la escuela acompañada por sus hijos más grandes, y manifestó “nos hemos portado muy temprano, estoy atenta a que no falte nada, en contacto con toda la gente que está trabajando. Esperando que se desarrolle con total normalidad la jornada”.

Este domingo se elige en todo el país, legisladores nacionales. Desde temprano, los sanjuaninos se preparan para emitir sus votos y cumplir con la jornada cívica.

En ese sentido, Laura Palma manifestó la importancia de cumplir con la responsabilidad ciudadana y dijo que “espero y tengo la esperanza de que haya una buena participación, que seamos ejemplo en la provincia de San Juan teniendo un buen nivel de participación”.

Temas
Seguí leyendo

El mileísmo vencería a Schiaretti en mano a mano en Córdoba

En Mendoza afirman que hay un amplio triunfo de Milei, con Luis Petri a la cabeza

El peronismo apuesta por un triunfo en provincia de Buenos Aires: en qué distritos se ven ganadores

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Cerraron los comicios, con una participación del 71% del padrón en San Juan

Votó el 66% del padrón en el país, el número más bajo de las legislativas desde 1983

El insólito descuido por el que la madre de Javier Milei casi no pudo votar

Sergio Vallejos subrayó la transparencia y eficacia de la Boleta Única Papel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

La asistencia a las urnas en San Juan, mayor que a nivel nacional, pero escasa con respecto a la participación local de los últimos 20 años.
En números

El 71% de los sanjuaninos asistió a las urnas: mejor que a nivel nacional, pero la peor participación en 20 años en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan
Debut

Boleta Única de Papel: un estreno sin tropiezos que transformó la experiencia de votar en San Juan

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño
Legislativas 2025

Elecciones en San Juan: denuncias mínimas y la curiosa anécdota del presidente de mesa que llevó la urna al baño

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados
Elecciones 2025 en el país

Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo
Fotos

Domingo electoral a puro mate en el Parque de Mayo