Las sanciones no frenan el paro de choferes de colectivos en San Juan: "Se nos ríen", dijo el Subsecretario de Trabajo

La efectividad de la intermediación de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan quedó en el tapete luego de que el gremio UTA de los choferes de colectivo anunció un nuevo paro por 48 horas para los próximos miércoles y jueves, sin acatar la conciliación obligatoria que habilita a declarar ilegal la medida de fuerza, lo que traerá multas para el sindicato. Todas estas acciones disciplinarias no alcanzaron para frenar la paralización del servicio de transporte público en San Juan. El mismo subsecretario de Trabajo, Franco Marchese , reconoció las limitaciones: "se nos ríen" , dijo el funcionario sobre la avanzada de UTA.

Marchese analizó que a primera hora de la mañana no había entrada todavía en la Subsecretaría de Trabajo ningún expediente formal anunciando sobre esta nueva medida de fuerza que difundió UTA en la noche del lunes en redes sociales. No obstante, adelantó que "para el caso de que lo hagan, por supuesto, vamos a analizar otra vez las medidas, en virtud de que estamos en un proceso de conciliación obligatoria, la cual dura 15 días, y todavía estamos dentro de este plazo".

En este punto, el funcionario analizó que a la conciliación "siguen sin respetar", y que "ya la semana pasada no lo acataron, la conciliación, lo cual es, por supuesto, como establece la ley, una falta muy grave al respecto. Y bueno, siguen con la intención nuevamente de hacerlo, ya uno piensa que se le ríen a uno".

Sobre esta falta de efectividad de la Subsecretaría Marchese, en diálogo con Radio Sarmiento, analizó que "yo tengo que mantener mi postura en esto y continuar con la mejor intención de que las partes lleguen a un acuerdo".

"Como siempre, el primer y principal perjudicado es el usuario. Se entiende el reclamo de los trabajadores, de los choferes, por supuesto, pero acá el primer interés es de los usuarios y después, por supuesto, los intereses de los trabajadores", destacó Marchese.

Explicó sobre las dificultades de llegar a un acuerdo que "es un conflicto entre ellos, entre privados y entre sindicatos, entre los choferes y los empresarios que tienen los colectivos. Y además ellos mismos, el sindicato, lo dice, que esto es un conflicto de derechos. Ellos se apañan en esa versión para escapar a la competencia de la Subsecretaría de Trabajo. Ellos dicen que los conflictos de derechos no se dirimen con la Subsecretaría de Trabajo, por eso no seríamos nosotros competentes, pero nada más alejados de la realidad".

Y se explayó: "Si realmente ellos dicen eso, que es lo que establecen, si es un conflicto solamente de derechos, cuando alguien tiene un problema de derechos, con alguna persona, con un tercero, que le ha violado sus derechos, ¿adónde recurriría? A la justicia. Entonces, si es un conflicto netamente de derechos, ¿por qué tenemos que estar perjudicando a los usuarios realizando algún tipo de medida de fuerza? Si es solamente un conflicto de derechos se puede ir a tribunales y decir que eso que supuestamente han firmado con los empresarios que se haga cumplir por través de un juez. Esa sería, en todo caso, la herramienta que tienen. Estableciendo, como ellos dicen, que es una cuestión meramente de derechos, lo cual nosotros no entendemos. Acá hay un conflicto de intereses y, por ende, la Subsecretaría es competente en virtud de que así lo establece la ley y porque también somos competentes para actuar en cualquier tipo de conflicto laboral en el territorio".

La Subsecretaría interviene porque está afectado el servicio público de transporte, que es esencial. "El Estado está obligado a meterse para poder destrabar el conflicto, está obligado por ley. Porque es un servicio público, concesionado a unos privados, pero es público, al fin", remarcó.

La repartición oficial aún no define con qué monto sancionará a UTA por el no acatamiento de la conciliación la semana pasada. "En el día de hoy, un máximo mañana, está el monto ya de la multa". Marchese dijo que la demora es porque es un trámite complejo. De hecho, requiere que la Secretaría de Tránsito y Transporte les informe de cómo trabajaron los choferes en los días de la medida de fuerza. El último informe llegó ayer en la mañana, afirmó.

Apuntó Marchese que "nosotros lo que hacemos es multar al sindicato que no ha cumplido con la conciliación obligatoria. Si existe algún tipo de multa para las empresas por no haber sacado los colectivos a la calle, eso ya le corresponde a la Secretaría de Tránsito".

Adelantó que si se concreta esta nueva medida de fuerza de UTA, se declarará ilegal. "Si se lleva a cabo este nuevo paro, la ley establece otro agravante más. Es decir, es mucho más grave la medida, y todo eso, la falta es más grave, y, por ende, una sanción más grave todavía".

Es decir, que si el sindicato sigue siendo reincidente en estas medidas, sin acatar la ley, las multas económicas se agravan más tarde.

El conflicto

A nivel nacional, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales de colectivos arribaron a un acuerdo salarial en febrero pasado, que implica un aumento retroactivo que deja al salario básico de noviembre en $ 1.140.000, de diciembre, en $1.160.000 y de enero, en $1.200.000. El tiempo límite para que las empresas pagaran este incremento era febrero, lapso que en San Juan no fue cumplido por ATAP. Fue así que desde el gremio iniciaron un estado de alerta y movilización, que culminó con la retención del servicio nocturno durante el fin de semana largo de carnaval.

ATAP, mediante su presidente Ricardo Salvá, dijo que no podían hacerle frente en San Juan a este acuerdo nacional y que la única manera de pagar mejoras salariales es con ayuda del Gobierno Provincial.

Por su parte, el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, afirmó este lunes que "por el momento" no hay ninguna medida oficial al respecto y que no está en vista aumentar el precio del boleto de la Red Tulum.

Las nuevas medidas de UTA

La UTA local, que lidera Héctor Maldonado, difundió un comunicado fechado el 10 de marzo que expresa:

"Luego de ser más que pacientes para que la Cámara Empresaria A.T.A.P. haga efectivas las diferencias del mes noviembre, sin tener una respuesta, en el día de hoy doblegaron su incumplimiento abonando los salarios con escala vieja, y no con la escala vigente para el mes de febrero tal cual consta en actas firmada por la Cámara. Ante este nuevo atropello a los trabajadores, y tomando en cuenta que la Cámara Empresaria sigue negociando con el Gobierno y en resguardo de los trabajadores, daremos las últimas 24 horas a los fines de realizar las comunicaciones legales, es por lo manifestado que, la Unión Tranviarios Automotor Seccional San Juan comunica: UNA RETENCION DE SERVICIOS POR 48 HORAS A PARTIR DE LAS 00 HORAS DE ESTE MIERCOLES 12 DE MARZO Y HASTA LAS 24 HORAS DEL DIA JUEVES 13 DE MARZO. La misma se llevará a cabo SIN ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO, no se puede seguir tolerando el atropello de la Cámara Empresaria, a la cual responsabilizamos por la problemática de los usuarios, como también responsabilizamos a la Subsecretaría de Trabajo por creer que la solución es una conciliación obligatoria, conciliación que legalmente no corresponde porque SON SALARIOS".

Los choferes vienen de cumplir una retención de servicios nocturnos a principios de marzo, el sábado 1, domingo 2, lunes 3 y martes 4, cuando se prestó servicio desde las 7 horas de la mañana y hasta las 20 horas, guardándose a esa hora todas las unidades.